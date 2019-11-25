Это опасно! Ксения Бородина заявила, что никогда не появится в ток-шоу Собчак

Шоу «Осторожно, Собчак!» становится все популярнее. Однако не все звезды мечтают попасть на интервью к Ксении Анатольевне. Бородина объяснила, почему поклонники никогда не увидят ее в подобных программах.

На днях Ксения Бородина в очередной раз отвечала на вопросы своих подписчиков в Инстаграме. Звезду спросили, пошла бы она на передачи «Осторожно, Собчак!» или «Секрет на миллион»? Ксения ответила категоричное «нет» и объяснила, почему не хотела бы появляться ни у Собчак, ни у Кудрявцевой.

Телеведущая заявила, что не хочет принимать участие в шоу бывшей коллеги, потому что не видит в этом смысла и не хочет получить волну критики в свой адрес. «Смотрите, чтобы программа была интересной, надо чтобы о******и тебя или ты кого-то. Я вот каждый раз не сильно к этому готова и не понимаю, зачем мне это», — резко ответила Ксения.

Бородина, как профессиональный человек, понимает, как сделать шоу, накрутить героя передачи и превратить скучную программу в незабываемое зрелище. Совершено очевидно, что Ксения привыкла быть «кукловодом» и не собирается приходить на шоу, где придется играть по чужим правилам.

1 2 3 ... 9 Ксения Бородина призналась, что не готова стать жертвой критики

Поклонникам знаменитости уже так полюбилась вечерняя рубрика ответов на вопросы, что они даже предложили Ксении подумать над созданием какого-нибудь шоу. Бородина с юмором отнеслась к этим словам, но все же попросила фолловеров присылать свои идеи.