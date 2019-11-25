Татьяна Котова примерила самое неудачное платье Тарасовой, и оно отлично на ней смотрится

Татьяна Котова примерила то самое зеленое платье, из-за которого Анастасии Тарасовой однажды нехило досталось от подписчиков.
Напомним, в ярко-зеленом блестящем наряде Анастасия появилась на свадьбе рэпера T-Killah. Подписчики Тарасовой тогда удивились, как можно подбирать столь несуразные наряды на такую красивую фигуру, и попросили футболиста заняться стилем жены.
24 ноября в Инстаграме Татьяны Котовой появилось видео, в котором певица исполнила эротический танец в том же платье! В подписи Татьяна опровергла расхожее утверждение: «Не девушка красит платье, а платье — девушку, согласны?» Многим пользователям показалось, что таким образом Котова посмеялась над супругой футболиста.
На певице платье действительно смотрится намного лучше, а все благодаря соблазнительным изгибам артистки. Анастасия Тарасова же никогда не могла похвастать пышными формами. К тому же плюсов Котовой добавляет загар, а вот светлокожая Тарасова в болотном аутфите только подчеркнула свою бледность.