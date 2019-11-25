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Татьяна Котова примерила самое неудачное платье Тарасовой, и оно отлично на ней смотрится

Анастасию Тарасову часто критикуют за выбор нарядов. Но так ли уж они плохи? 24 ноября Татьяна Котова примерила один из самых неудачных аутфитов супруги футболиста, доказав, что дело было вовсе не в платье.
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова

Татьяна Котова примерила то самое зеленое платье, из-за которого Анастасии Тарасовой однажды нехило досталось от подписчиков. 

Напомним, в ярко-зеленом блестящем наряде Анастасия появилась на свадьбе рэпера T-Killah. Подписчики Тарасовой тогда удивились, как можно подбирать столь несуразные наряды на такую красивую фигуру, и попросили футболиста заняться стилем жены.

Дмитрий Тарасов, Александр Тарасов, Мария Белова, Анастасия Тарасова

24 ноября в Инстаграме Татьяны Котовой появилось видео, в котором певица исполнила эротический танец в том же платье! В подписи Татьяна опровергла расхожее утверждение: «Не девушка красит платье, а платье — девушку, согласны?» Многим пользователям показалось, что таким образом Котова посмеялась над супругой футболиста. 

На певице платье действительно смотрится намного лучше, а все благодаря соблазнительным изгибам артистки. Анастасия Тарасова же никогда не могла похвастать пышными формами. К тому же плюсов Котовой добавляет загар, а вот светлокожая Тарасова в болотном аутфите только подчеркнула свою бледность.

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25 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @kottova, @kostenko.94/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Татьяна Котова, Анастасия Тарасова (Костенко)

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • котова - жопппастая баба, поэтому платье "сидит")))

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