Певец Данко заявил, что 10 лет назад Лолита бросила его ради Дмитрия Иванова

Поклонники напряженно следят за болезненным разводом Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова. Пока экс-супруги ходят по телеканалам и выдают различные подробности друг о друге, в их истории случился новый, весьма неожиданный поворот.

Дмитрий Иванов и Лолита Милявская

С недавних пор бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов перестал хранить молчание насчет расставания с известной певицей. На днях он дал интервью Андрею Малахову и показал квартиру, где проживает вместе с новой возлюбленной.

А уже 25 ноября мужчина стал героем программы «На самом деле» на Первом канале.

Помимо Дмитрия в студию шоу пришел и певец Данко. Как оказалось, все эти годы исполнитель считал спортсмена своим соперником — ведь 10 лет назад Иванову удалось... разрушить отношения Данко с Лолитой.

Мужчина решил не вдаваться в подробности своего романа с певицей. Он лишь поведал, что встречался со звездой примерно год. Артист сильно страдал, когда узнал о помолвке любимой с молодым тренером.

«У них свадьба была 20 марта, в мой день рождения! Но и после этого мне тоже было какое-то время больно. Все потому, что я видел Диму в своих часах, в своей рубашке», — рассказал Данко.

Несмотря на это, артист встал на сторону Дмитрия Иванова и предположил, что ему могло быть довольно сложно жить с Лолитой так много лет.

1 2 3 ... 10 Данко внезапно признался, что состоял в отношениях с Лолитой Милявской

Отметим, что сама Милявская пока не прокомментировала новость о своей связи со знаменитостью. Впрочем, она уже пообещала фолловерам посмотреть новый выпуск программы «На самом деле».