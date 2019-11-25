Певец Данко заявил, что 10 лет назад Лолита бросила его ради Дмитрия Иванова

С недавних пор бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов перестал хранить молчание насчет расставания с известной певицей. На днях он дал интервью Андрею Малахову и показал квартиру, где проживает вместе с новой возлюбленной.
Помимо Дмитрия в студию шоу пришел и певец Данко. Как оказалось, все эти годы исполнитель считал спортсмена своим соперником — ведь 10 лет назад Иванову удалось... разрушить отношения Данко с Лолитой.
Мужчина решил не вдаваться в подробности своего романа с певицей. Он лишь поведал, что встречался со звездой примерно год. Артист сильно страдал, когда узнал о помолвке любимой с молодым тренером.
Несмотря на это, артист встал на сторону Дмитрия Иванова и предположил, что ему могло быть довольно сложно жить с Лолитой так много лет.
Отметим, что сама Милявская пока не прокомментировала новость о своей связи со знаменитостью. Впрочем, она уже пообещала фолловерам посмотреть новый выпуск программы «На самом деле».