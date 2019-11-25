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Певец Данко заявил, что 10 лет назад Лолита бросила его ради Дмитрия Иванова

Поклонники напряженно следят за болезненным разводом Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова. Пока экс-супруги ходят по телеканалам и выдают различные подробности друг о друге, в их истории случился новый, весьма неожиданный поворот. 
Дмитрий Иванов, Лолита Милявская
Дмитрий Иванов и Лолита Милявская

С недавних пор бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов перестал хранить молчание насчет расставания с известной певицей. На днях он дал интервью Андрею Малахову и показал квартиру, где проживает вместе с новой возлюбленной. 

А уже 25 ноября мужчина стал героем программы «На самом деле» на Первом канале. 

Помимо Дмитрия в студию шоу пришел и певец Данко. Как оказалось, все эти годы исполнитель считал спортсмена своим соперником — ведь 10 лет назад Иванову удалось... разрушить отношения Данко с Лолитой. 

Лолита Милявская, Певец Данко
 

Мужчина решил не вдаваться в подробности своего романа с певицей. Он лишь поведал, что встречался со звездой примерно год. Артист сильно страдал, когда узнал о помолвке любимой с молодым тренером.

«У них свадьба была 20 марта, в мой день рождения! Но и после этого мне тоже было какое-то время больно. Все потому, что я видел Диму в своих часах, в своей рубашке», — рассказал Данко. 

Несмотря на это, артист встал на сторону Дмитрия Иванова и предположил, что ему могло быть довольно сложно жить с Лолитой так много лет. 

Отметим, что сама Милявская пока не прокомментировала новость о своей связи со знаменитостью. Впрочем, она уже пообещала фолловерам посмотреть новый выпуск программы «На самом деле».

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25 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @lolitamilyavskaya, @ivanovsport/Instagram, PhotoXPress.ru
Теги

Дмитрий Иванов, Лолита Милявская, Певец Данко

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Понесли ботинки Данко.......

  • Понесли ботинки Данко...

  • Как это? Вот сейчас спецом погуглила биографию этого товарища: старшая дочь у него родилась в 2004, младшая (которая больная) - в 2014. От одной и той же женщины. Т.е. надо понимать, что он и в отношениях с ней состоял все эти годы. Каким боком тут тогда роман с Лолитой 10 лет назад (т.е. году в 2009)?😳

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