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Меган Маркл отучает шестимесячного сына от груди

Пришла пора маленькому Арчи взрослеть. Меган Маркл приняла решение отлучить сына от груди в возрасте шести месяцев. Наступает время прикорма!
Меган Маркл

38-летняя герцогиня Сассекская приняла важное решение: ее сын Арчи потихоньку будет переходить на твердую пищу.

Королевский эксперт Омид Скоби во время выступления в еженедельном подкасте Yahoo The Royal Story также сообщил, что разговаривал с бывшим шеф-поваром принца Чарльза и принцессы Дианы Кэролайн Робб. И та поведала о типичной диете ребенка в Букингемском дворце.

По словам женщины, все королевские малыши питаются органическими продуктами, сезонными фруктами и овощами, а блюда, которые им подают, довольно просты. Меган и Гарри, кстати, предпочитают готовить все для любимого сына сами.

Без няни, конечно, в этом случае не обойтись, но и тут все не так просто. Женщина, помогающая с уходом за Арчи, не живет в особняке герцога и герцогини Сассекских все время — Меган и Гарри все же хотят заботиться о своем сыне самостоятельно, насколько это представляется возможным.

Также няня шестимесячного Арчи не носит форму, как, например, няня детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Гарри с самого начала не нравилась эта традиция. Омид Скоби отметил: «Гарри сказал одну вещь: ''Я не хочу, чтобы вокруг моего ребенка была женщина в форме. Это не Мэри Поппинс, у нас будет нормальное домашнее хозяйство''».

  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая 2018-го в капелле Святого Георгия Виндзорского замка
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Королевский эксперт также напомнил, что принц Гарри был в очень дружественных отношениях со своей няней Тигги Легге-Бурк. И она тоже не носила форму. 

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25 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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