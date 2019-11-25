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Младшая дочь Сергея Шойгу показала свою маму в Инстаграме

Ксения Шойгу, младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу, 24 ноября поздравила родительницу с Днем матери и опубликовала ее фото в Инстаграме.
Ксения Шойгу
Ксения Шойгу

Ксения Шойгу, 28-летняя дочь министра обороны России Сергея Шойгу, барышня занятая. Она не только закончила экономический факультета МГИМО и стала автором проекта «Гонка героев», но и попробовала себя на актерском поприще. Ксения снялась в эпизодической роли в фильме «Утомленные солнцем 2: Предстояние». 

Ирина Шойгу
Ирина Шойгу

24 ноября девушка решила поздравить свою маму Ирину Шойгу с Днем матери.

Ксения опубликовала в инстаграм-историях фото 64-летней Ирины Александровны и подписала его: «Это моя красавица».

Ирина и Сергей познакомились еще во времена студенчества, а на 5-м курсе они узаконили отношения. Ирина Шойгу занимается бизнесом. Она возглавляет турфирму «Экспо-ЭМ», а также является деканом факультета «Высшая школа спортивной индустрии» РЭУ имени Г. В. Плеханова, входит в состав попечительского совета детского соцфонда «Республика Спорт» и общественной организации «Международное гуманитарное измерение».

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25 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Александр Демьянчук/ТАСС, @ksenia_shoigu/Instagram, PhotoXPress.ru

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Дочь и на отца, и на мать одновременно похожа

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