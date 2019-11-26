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«За последние полгода у меня появилось 3 преследователя»: Наталья Рудова запускает кампанию против домогательств

Наталья Рудова рассказала, что за последнее время неоднократно сталкивалась с проблемой преследований. Звезде надоело бездействие власть имущих, так что она решила запустить кампанию, которая обратит внимание на проблему.

25 ноября во всем мире отмечали День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Интересно, что в такой важный день 36-летняя Наталья Рудова решила рассказать о своей непростой ситуации и запустить онлайн-кампанию против домогательств и преследований в Сети. 

Актриса поведала, что сама столкнулась с этой проблемой — за последние полгода у нее появились три преследователя. «Два вполне реальных, которые приходят ко мне домой, приходили к моим друзьям и пугали их, и один на просторах интернета, и это не просто хейтер, нет. Это человек который пытался нанести конкретный урон, как финансовый, так и моральный», — написала Рудова.

Наталья уверена: пришла пора громко и открыто говорить о данной проблеме. Звезда также напомнила, что в России нет закона и наказания за преследования, поэтому любой, кто может столкнуться с этим, не защищен. 

«Сергей Боярский предложил заняться этим вопросом и вынести обсуждение закона на вышестоящем уровне, потому что это проблема глобального масштаба в нашей стране!» — заявила Наталья.

«Для начала больших изменений нужно сделать первый шаг. Чтобы вынести вопрос на обсуждение на площадке Госдумы, мы хотим подкрепить такую необходимость конкретными историями из жизни. Делайте посты! Сегодня мы начинаем большое дело для России, для каждого из нас», — подытожила серьезно настроенная Рудова.

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26 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
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Наталья Рудова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • можно подумать!!!))) Сначала выставляет свои прелести в сети в разных развратных ракурсах, потом власть виновата, что ее домогаются)))))

  • Тетя решила таким незатейливым образом прорекламировать себя?))

  • Это Рудова нас преследует напоминаниями о себе. Пусть что нибудь поумнее придумает.

  • может она уже запустит ребенка в себя??))

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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