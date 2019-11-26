«За последние полгода у меня появилось 3 преследователя»: Наталья Рудова запускает кампанию против домогательств

Наталья Рудова рассказала, что за последнее время неоднократно сталкивалась с проблемой преследований. Звезде надоело бездействие власть имущих, так что она решила запустить кампанию, которая обратит внимание на проблему.

25 ноября во всем мире отмечали День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Интересно, что в такой важный день 36-летняя Наталья Рудова решила рассказать о своей непростой ситуации и запустить онлайн-кампанию против домогательств и преследований в Сети.

Актриса поведала, что сама столкнулась с этой проблемой — за последние полгода у нее появились три преследователя. «Два вполне реальных, которые приходят ко мне домой, приходили к моим друзьям и пугали их, и один на просторах интернета, и это не просто хейтер, нет. Это человек который пытался нанести конкретный урон, как финансовый, так и моральный», — написала Рудова.

Наталья уверена: пришла пора громко и открыто говорить о данной проблеме. Звезда также напомнила, что в России нет закона и наказания за преследования, поэтому любой, кто может столкнуться с этим, не защищен.

«Сергей Боярский предложил заняться этим вопросом и вынести обсуждение закона на вышестоящем уровне, потому что это проблема глобального масштаба в нашей стране!» — заявила Наталья.

«Для начала больших изменений нужно сделать первый шаг. Чтобы вынести вопрос на обсуждение на площадке Госдумы, мы хотим подкрепить такую необходимость конкретными историями из жизни. Делайте посты! Сегодня мы начинаем большое дело для России, для каждого из нас», — подытожила серьезно настроенная Рудова.