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Евгения Феофилактова хвастается дорогими подарками от ливанского возлюбленного

34-летняя Евгения Феофилактова утопает в любви и подарках. Девушку балует ее новый возлюбленный и, кажется, будущий муж Маджид Гиагиа. Снимком трогательного презента экс-учасница «Дома-2» поделилась в Инстаграме.

Счастье любит тишину — это точно не про Феофилактову. С тех пор как девушка рассекретила личность своего нового возлюбленного, она постоянно делится подробностями отношений с ним. А на днях экс-участница «Дома-2» показала всему Инстаграму, что бизнесмен Маджид Гиагиа балует ее подарками.

Маджид преподнес русской возлюбленной огромный букет красных роз, новый iPhone и записку со словами «Люблю тебя, моя королева». Конечно, это тут же нужно было показать в социальных сетях.

Напомним, роман с ливанским бизнесменом Евгения рассекретила в конце октября. Бывшая жена Антона Гусева рассказала, что Маджид был крайне настойчив с первого дня их знакомства. «В первые секунды нашего общения понял, что не могу без Жени, и захотел, чтобы она стала моей женой. Я был очарован ею», — делился эмоциями бизнесмен. 

Феофилактова рассуждала о том, что хочет устроить пышное свадебное торжество. «Если дело дойдет до этого, то я бы хотела сначала расписаться, потому что приготовления к свадьбе — долгий и муторный процесс. Если у нас и будет свадьба, то она будет роскошной, такой уж я человек — если делать, то на самом высшем уровне. Но пока у меня нет навязчивой идеи провести свадебное торжество», — говорила Евгения. Однако чуть позже девушка анонсировала в Инстаграме, что готовится сыграть свадьбу в Москве.

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26 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @evgeniyafeofilaktova/Instagram
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Евгения Феофилактова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Везет. А я не могу хвастаться. Хоть и хочется иногда. Как похвастаюсь, сразу же!!буквально на след.день этого лишусь.
    Как-то похвасталась, что у меня здоровье железное, шесть лет ничем не болела.
    Потом год болела беспрерывно, вчера хронический фарингит поставили.
    Завидую людям, которые хвастастаются и ничего с ними не происходит!

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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