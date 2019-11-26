Евгения Феофилактова хвастается дорогими подарками от ливанского возлюбленного

34-летняя Евгения Феофилактова утопает в любви и подарках. Девушку балует ее новый возлюбленный и, кажется, будущий муж Маджид Гиагиа. Снимком трогательного презента экс-учасница «Дома-2» поделилась в Инстаграме.

Счастье любит тишину — это точно не про Феофилактову. С тех пор как девушка рассекретила личность своего нового возлюбленного, она постоянно делится подробностями отношений с ним. А на днях экс-участница «Дома-2» показала всему Инстаграму, что бизнесмен Маджид Гиагиа балует ее подарками.

Маджид преподнес русской возлюбленной огромный букет красных роз, новый iPhone и записку со словами «Люблю тебя, моя королева». Конечно, это тут же нужно было показать в социальных сетях.

Напомним, роман с ливанским бизнесменом Евгения рассекретила в конце октября. Бывшая жена Антона Гусева рассказала, что Маджид был крайне настойчив с первого дня их знакомства. «В первые секунды нашего общения понял, что не могу без Жени, и захотел, чтобы она стала моей женой. Я был очарован ею», — делился эмоциями бизнесмен.

Феофилактова рассуждала о том, что хочет устроить пышное свадебное торжество. «Если дело дойдет до этого, то я бы хотела сначала расписаться, потому что приготовления к свадьбе — долгий и муторный процесс. Если у нас и будет свадьба, то она будет роскошной, такой уж я человек — если делать, то на самом высшем уровне. Но пока у меня нет навязчивой идеи провести свадебное торжество», — говорила Евгения. Однако чуть позже девушка анонсировала в Инстаграме, что готовится сыграть свадьбу в Москве.