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«Покрывать кредит на дом помогает жена»: адвокат Тарасова рассказал о его трудном финансовом положении

Долгое время Дмитрий Тарасов пытается уменьшить размер алиментов, выплачиваемых старшей дочери. Недавно на связь с журналистами вышел представитель футболиста и рассказал, как обстоят дела в семье мужчины.
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов с дочерью Ангелиной

Вот уже примерно год Дмитрий Тарасов пытается снизить сумму алиментов для своей старшей дочери Ангелины. Однако суд не идет навстречу спортсмену, а наоборот заставляет его поторопиться с выплатой долгов перед бывшей семьей. 

Интернет-пользователи осуждают Тарасова за нежелание содержать ребенка и считают, что он преуменьшает свои финансовые возможности.

Чтобы описать настоящее положение дел, на связь с журналистами вышел адвокат Дмитрия Умалат Сайгитов. 

Дмитрий Тарасов
 

Представитель поведал, что на самом деле мужчина испытывает довольно-таки серьезные финансовые проблемы. Он не может себе позволить вести привычный образ жизни, ведь ему пока так и не предложили работу хотя бы в каком-нибудь футбольном клубе. 

«Мой доверитель находится без работы, а также выплачивает кредит за машину. Еще Дмитрий до сих пор отдает кредит за огромный загородный дом — а это 250 тысяч рублей в месяц. Покрывать сумму ему помогает супруга Анастасия Костенко, которая имеет стабильный доход в своем блоге», — рассказал корреспонденту портала «СтарХит» адвокат. 

Представитель Тарасова уверен, что суд должен пойти навстречу знаменитости — ведь выплачивать дочери по 400 тысяч рублей в месяц Дмитрию просто не из чего. 

«Не от лучшей жизни Тарасов выставил свой дом на продажу и ездит на кредитной машине. Тем более состав его семьи изменился, появились и другие обязательства. А вот бывшая супруга за последние годы купила две квартиры. Сразу возникает резонный вопрос: на какие деньги? Оксана Борисовна нигде не работает. Кроме того, она ни разу не предоставила в суде документы, подтверждающие, что средства, выделяемые Дмитрием Тарасовым, тратятся только на дочь Ангелину», — поведал Сайгитов. 

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26 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @tarasov23, @kostenko.94/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Ого, молодец Настя, помогает. А Дмитрий-то альфонс, получается 😃

  • Ну начались жалобы.

  • До Буз он был никем и после нее полный упадок. Вот это бумерааанг. И не надо про детей Буз,кому нужно это ярмо!

  • Альфонс, детки, это тот, кто к незамужним тетенькам на содержание встает. В официальном браке такие понятия быть не монут, это семейный бюджет

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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