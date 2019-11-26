«Покрывать кредит на дом помогает жена»: адвокат Тарасова рассказал о его трудном финансовом положении

Долгое время Дмитрий Тарасов пытается уменьшить размер алиментов, выплачиваемых старшей дочери. Недавно на связь с журналистами вышел представитель футболиста и рассказал, как обстоят дела в семье мужчины.

Дмитрий Тарасов с дочерью Ангелиной

Вот уже примерно год Дмитрий Тарасов пытается снизить сумму алиментов для своей старшей дочери Ангелины. Однако суд не идет навстречу спортсмену, а наоборот заставляет его поторопиться с выплатой долгов перед бывшей семьей.

Интернет-пользователи осуждают Тарасова за нежелание содержать ребенка и считают, что он преуменьшает свои финансовые возможности.

Чтобы описать настоящее положение дел, на связь с журналистами вышел адвокат Дмитрия Умалат Сайгитов.

Представитель поведал, что на самом деле мужчина испытывает довольно-таки серьезные финансовые проблемы. Он не может себе позволить вести привычный образ жизни, ведь ему пока так и не предложили работу хотя бы в каком-нибудь футбольном клубе.

«Мой доверитель находится без работы, а также выплачивает кредит за машину. Еще Дмитрий до сих пор отдает кредит за огромный загородный дом — а это 250 тысяч рублей в месяц. Покрывать сумму ему помогает супруга Анастасия Костенко, которая имеет стабильный доход в своем блоге», — рассказал корреспонденту портала «СтарХит» адвокат.

Представитель Тарасова уверен, что суд должен пойти навстречу знаменитости — ведь выплачивать дочери по 400 тысяч рублей в месяц Дмитрию просто не из чего.

1 2 3 ... 10 Адвокат Дмитрия Тарасова раскрыл его сложное финансовое положение

«Не от лучшей жизни Тарасов выставил свой дом на продажу и ездит на кредитной машине. Тем более состав его семьи изменился, появились и другие обязательства. А вот бывшая супруга за последние годы купила две квартиры. Сразу возникает резонный вопрос: на какие деньги? Оксана Борисовна нигде не работает. Кроме того, она ни разу не предоставила в суде документы, подтверждающие, что средства, выделяемые Дмитрием Тарасовым, тратятся только на дочь Ангелину», — поведал Сайгитов.