«Бывший муж помогает содержать сына»: Мария Вебер рассказала, что сейчас связывает ее с экс-бойфрендом Юлии Волковой

Много лет назад Мария Вебер исчезла на некоторое время со сцены, решив посвятить себя семье. Она пошла на такую жертву ради своего избранника Парвиза Ясинова. Но он этого поступка не оценил и вскоре ушел от возлюбленной к «татушке» Юлии Волковой.
Впрочем, певица также рассталась с Ясиновым, родив ему сына Самира. Недавно Мария Вебер призналась, что при встрече с Волковой до сих пор не здоровается.
Ранее не было известно, общаются ли Парвиз и 13-летний Оскар, но на днях Вебер дала интервью, в котором рассказала об участии отца в жизни мальчика. Оказалось, что Ясинов проводит много времени с наследником и путешествует вместе с ним. Сама же Мария также периодически встречается с экс-супругом.
Очевидно, что время сгладило шерховатости между экс-супругами и они сумели прийти к компромиссу ради счастья их общего отпрыска. Более того, Парвиз помогает Марии материально.
Добавим, что Оскар, по словам певицы, хорошо учится, делает успехи в изучении английского и немецкого языков, а также занимается баскетоболом и настольным теннисом. Мальчик неплохо поет, но идти по стопам мамы пока не собирается.