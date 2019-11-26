«Бывший муж помогает содержать сына»: Мария Вебер рассказала, что сейчас связывает ее с экс-бойфрендом Юлии Волковой

В начале 2000-х любовная драма с участием Марии Вебер, Юлии Волковой и бизнесмена Парвиза Ясинова была у многих на слуху. Экс-солистка группы «Тутси» рассказала о том, как она рассталась с человеком, ставшим отцом ее единственного сына.

Мария Вебер с сыном Оскаром

Много лет назад Мария Вебер исчезла на некоторое время со сцены, решив посвятить себя семье. Она пошла на такую жертву ради своего избранника Парвиза Ясинова. Но он этого поступка не оценил и вскоре ушел от возлюбленной к «татушке» Юлии Волковой.

Впрочем, певица также рассталась с Ясиновым, родив ему сына Самира. Недавно Мария Вебер призналась, что при встрече с Волковой до сих пор не здоровается.

Юлия Волкова и Парвиз Ясинов

Ранее не было известно, общаются ли Парвиз и 13-летний Оскар, но на днях Вебер дала интервью, в котором рассказала об участии отца в жизни мальчика. Оказалось, что Ясинов проводит много времени с наследником и путешествует вместе с ним. Сама же Мария также периодически встречается с экс-супругом.

«В последний раз — месяца два назад встречались, чтобы из рук в руки передать ребенка. Когда я на гастролях, Оскар остается или с отцом, или с тетей, или с бабушкой», — сообщила Вебер изданию «Дни.ру»

Очевидно, что время сгладило шерховатости между экс-супругами и они сумели прийти к компромиссу ради счастья их общего отпрыска. Более того, Парвиз помогает Марии материально.

«К тому же бывший муж помогает содержать сына. У нас с ним неофициальные договоренности, мы обошлись без судов, скандалов, требований алиментов», — заметила звезда.

1 2 3 ... 10 Мария Вебер не очень часто делится подробностями личной жизни

Добавим, что Оскар, по словам певицы, хорошо учится, делает успехи в изучении английского и немецкого языков, а также занимается баскетоболом и настольным теннисом. Мальчик неплохо поет, но идти по стопам мамы пока не собирается.