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Мария Миронова впервые вышла в свет после рождения второго ребенка

Этой осенью Мария Миронова снова стала мамой. Не так давно актриса вместе с мужем и маленьким сыном вернулась из длительного путешествия и сразу же с головой ушла в работу. 
Мария Миронова
Мария Миронова

В конце сентября 46-летняя Мария Миронова родила второго ребенка. Актриса и ее супруг, личность которого она упорно скрывает, назвали сына Федором.

Последние месяцы беременности звезда провела в солнечной Греции, отдыхая вместе со своим избранником. 

Пару недель назад семья вернулась в Россию в новом составе. 

Проведя всего несколько дней в Москве, Мария отправилась в Лондон — причем, судя по ее инстаграм-историям, без маленького наследника. 

Мария Миронова
 

Сначала поклонники думали, что молодая мама решила отдохнуть от забот о ребенке и потратить время только на себя любимую. Однако вскоре актриса объяснила, что улетела за границу по работе. 

Звезда посещала IV Неделю Российского кино в Великобритании, где прошла премьера фильма с ее участием. 

25 ноября Мария выложила в свой микроблог снимки, сделанные на красной дорожке. Артистка позировала фотографам в полупрозрачном платье, под которым просматривалась бельевая сорочка. 

Фолловеры пришли в восторг от свежих фото Мироновой. «До чего же у вас роскошная фигура после родов», «Шикарная женщина!» — пишут подписчики в комментариях. И все же некоторым показалось, что Мария еще не успела окончательно распрощаться с набранным во время беременности весом. «Круглые щечки пока остались, но вам так очень хорошо», — заметил один из пользователей Сети. 

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26 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @mariya_mironova_actress/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru
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Мария Миронова

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





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