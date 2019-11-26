Мария Миронова впервые вышла в свет после рождения второго ребенка

Этой осенью Мария Миронова снова стала мамой. Не так давно актриса вместе с мужем и маленьким сыном вернулась из длительного путешествия и сразу же с головой ушла в работу.

Мария Миронова

В конце сентября 46-летняя Мария Миронова родила второго ребенка. Актриса и ее супруг, личность которого она упорно скрывает, назвали сына Федором.



Последние месяцы беременности звезда провела в солнечной Греции, отдыхая вместе со своим избранником.

Пару недель назад семья вернулась в Россию в новом составе.

Проведя всего несколько дней в Москве, Мария отправилась в Лондон — причем, судя по ее инстаграм-историям, без маленького наследника.

Сначала поклонники думали, что молодая мама решила отдохнуть от забот о ребенке и потратить время только на себя любимую. Однако вскоре актриса объяснила, что улетела за границу по работе.

Звезда посещала IV Неделю Российского кино в Великобритании, где прошла премьера фильма с ее участием.

25 ноября Мария выложила в свой микроблог снимки, сделанные на красной дорожке. Артистка позировала фотографам в полупрозрачном платье, под которым просматривалась бельевая сорочка.

Фолловеры пришли в восторг от свежих фото Мироновой. «До чего же у вас роскошная фигура после родов», «Шикарная женщина!» — пишут подписчики в комментариях. И все же некоторым показалось, что Мария еще не успела окончательно распрощаться с набранным во время беременности весом. «Круглые щечки пока остались, но вам так очень хорошо», — заметил один из пользователей Сети.