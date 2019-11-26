Ирина Хакамада показала, как ее «особенная» дочь танцует в колготках и без юбки

Подписчики Ирины Хакамады просто обожают ее дочь Машу. 26 ноября знаменитость решила порадовать фолловеров и поделилась забавным видео, на котором 22-летняя девушка танцует.

Ирина Хакамада и Мария Сиротинская

У дочери Ирины Хакамады уже появились свои поклонники. На Инстаграм 22-летней Марии подписаны 3 360 человек, которые активно следят за ее жизнью и оставляют позитивные комментарии под каждым постом. 26 ноября мама начинающей звезды соцсетей выложила забавное видео с зажигательным танцем дочки.

«Маша учит английский: фильм идет на английском языке», — иронично подписала снимок Ирина (орфография и пунктуация автора сохранены).

Пост собрал огромное количество добрых комментариев: «Так классно танцует! Как вы!», «Молодчина Маша!», «Ваша харизма ей передалась прям», «Такая классная! Показывайте нам ее почаще».

Судя по всему, Мария — большая любительница танцев. Так, в начале августа этого года Ирина Хакамада с дочерью ездили в Канны, где девушка от души повеселилась, пустившись в пляс с парой симпатичных незнакомцев.