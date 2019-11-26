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Ирина Хакамада показала, как ее «особенная» дочь танцует в колготках и без юбки

Подписчики Ирины Хакамады просто обожают ее дочь Машу. 26 ноября знаменитость решила порадовать фолловеров и поделилась забавным видео, на котором 22-летняя девушка танцует.
Ирина Хакамада, Мария Сиротинская
Ирина Хакамада и Мария Сиротинская

У дочери Ирины Хакамады уже появились свои поклонники. На Инстаграм 22-летней Марии подписаны 3 360 человек, которые активно следят за ее жизнью и оставляют позитивные комментарии под каждым постом. 26 ноября мама начинающей звезды соцсетей выложила забавное видео с зажигательным танцем дочки. 

«Маша учит английский: фильм идет на английском языке», — иронично подписала снимок Ирина (орфография и пунктуация автора сохранены).

Пост собрал огромное количество добрых комментариев: «Так классно танцует! Как вы!», «Молодчина Маша!», «Ваша харизма ей передалась прям», «Такая классная! Показывайте нам ее почаще».

Судя по всему, Мария — большая любительница танцев. Так, в начале августа этого года Ирина Хакамада с дочерью ездили в Канны, где девушка от души повеселилась, пустившись в пляс с парой симпатичных незнакомцев. 

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26 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @irina_hakamada,@sirotinskaiamariia/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Ирина Хакамада, Мария Сиротинская

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Зачем такое выкладывать? И реально в одних колготках девица. Это не забавное видео, а удручающее.

  • Можете закидать меня от возмущения своими старыми тапками, но почему такой беспорядок в квартире? Неужто на домработницу денег нету?

  • Молодецы.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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