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Беременную Анастасию Тарасову госпитализировали сразу после отдыха с мужем

26 ноября Анастасия Тарасова призналась, что ей пришлось лечь в больницу из-за осложнений сразу после возвращения в Москву. Сейчас беременной супруге футболиста нельзя поднимать тяжести.
Анастасия Тарасова

Анастасия начала пост с того, что прекрасно провела время на отдыхе и вернулась буквально окрыленной. Во время пляжных каникул беременная супруга футболиста не ощущала никаких проблем со здоровьем и понятия не имела, что после возвращения домой ее ожидает больничная палата.

Прилетев в Москву, супруги отправились на плановый осмотр к врачу. «Дурачились, на вечер строили планы, даже в Телеграме пообещали не теряться, но... меня оставили до 25-го в госпитале», — рассказала Тарасова.

Дмитрий Тарасов, Милана Тарасова, Анастасия Тарасова

Анастасия успокоила подписчиков, что сейчас с ней все в порядке, но нельзя поднимать тяжести: «Учусь справляться с Милашкой, не таская на руках. На помощь мне приехала мамочка (свекровь), спасибо ей огромное». 

Тарасова предостерегла своих фолловеров: «Беременность — не время, когда можно проявлять героизм (оставьте это на роды), и неоправданно рисковать тоже не имеет смысла, а тем более некоторые трудности могут появляться бессимптомно». 

Также молодая мама поблагодарила Дмитрия, который все это время находился рядом с супругой и оказывал ей моральную поддержку.

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26 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

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24 комментария Добавить комментарий
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  • Не знаю почему наезжают на внешность Тарасова, обзывают еще как-то. По мне, так красивый, видный, спортивный мужчина

  • О, ну сейчас наши добрые, интеллигентные и воспитанные дамы пожелают ей всяких благ...

  • Тошнотная пара, даже чисто внешне, причем чем чаще их видишь, тем противнее они становятся.

  • Гость

    Не знаю почему наезжают на внешность Тарасова, обзывают еще как-то. По мне, так красивый, видный, спортивный мужчина

    А я не понимаю, почему наезжают на внешность его жены. На мой взгляд, она очень красивая. И очень женственная, сейчас это нечасто встречается, все оттюнингованные и на трансов похожие. А Тарасов - реально ***, вот прям на самом деле пугаюсь, когда его фото попадаются. 🙈

  • Гость

    О, ну сейчас наши добрые, интеллигентные и воспитанные дамы пожелают ей всяких благ...

    Не знаю насчёт интеллигентных дам, но лично я желаю ей здоровья. Хоть меня и воротит от ее пресного лица, вечно выставленной ножки и некрасивого мужчины рядом.

  • Не стоило бы отдыхать в жаркой стране и рисковать на поздних сроках беременности. Здоровья ей и лучше поберечься.

  • Гость

    Она некрасивая. У нее абсолютно тупое лицо, оно по определению не может быть красивым.

    У кого из т.н. "инста-моделей" лицо умное?)))) А тупое выражение лица может как раз и плюсом во внешности быть. Вот, например, котята очаровательны именно в своей тупости и ничего не выражающем взгляде)))

  • Нормальные молодые родители. Уж лучше глупые и слащавые, чем типа продвинутые на катафалках с отборным матом, как некоторые.

  • Гость

    Не стоило бы отдыхать в жаркой стране и рисковать на поздних сроках беременности. Здоровья ей и лучше поберечься.

    Второй триместр. Откуда поздние сроки беременности? И чем вдруг плохо стало чистое, ласковое, теплое море для всех, вместо промозглой вирусной смоговой москвы?

  • Гость

    Она некрасивая. У нее абсолютно тупое лицо, оно по определению не может быть красивым.

    На самом деле у неё довольно красивое лицо на многих фото, но я бы сказала слегка лошадиное, очевидно из-за крупной челюсти. Но она колхозница блин, может хорошая и добрая, но колхозница. Все эти ее наряды, фемили луки, фразочки из интернета, все какое то доисторическое))) и говор конечно тот ещё) но это уже никуда не деть. Думаю как мать и жена она ему подходит, тем более он сам всего лишь футболист)

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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