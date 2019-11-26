Беременную Анастасию Тарасову госпитализировали сразу после отдыха с мужем

26 ноября Анастасия Тарасова призналась, что ей пришлось лечь в больницу из-за осложнений сразу после возвращения в Москву. Сейчас беременной супруге футболиста нельзя поднимать тяжести.

Анастасия начала пост с того, что прекрасно провела время на отдыхе и вернулась буквально окрыленной. Во время пляжных каникул беременная супруга футболиста не ощущала никаких проблем со здоровьем и понятия не имела, что после возвращения домой ее ожидает больничная палата.

Прилетев в Москву, супруги отправились на плановый осмотр к врачу. «Дурачились, на вечер строили планы, даже в Телеграме пообещали не теряться, но... меня оставили до 25-го в госпитале», — рассказала Тарасова.

Анастасия успокоила подписчиков, что сейчас с ней все в порядке, но нельзя поднимать тяжести: «Учусь справляться с Милашкой, не таская на руках. На помощь мне приехала мамочка (свекровь), спасибо ей огромное».

Тарасова предостерегла своих фолловеров: «Беременность — не время, когда можно проявлять героизм (оставьте это на роды), и неоправданно рисковать тоже не имеет смысла, а тем более некоторые трудности могут появляться бессимптомно».

Также молодая мама поблагодарила Дмитрия, который все это время находился рядом с супругой и оказывал ей моральную поддержку.