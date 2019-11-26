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«По-мужски»: Нино Нинидзе снялась топлес, но подписчики упрекнули ее в неженственности

Нино Нинидзе побаловала подписчиков кадрами из новой фотосессии, на которых предстала в чувственном образе, обнажив грудь. Однако некоторым фолловерам показалось, что актрисе недостает женственности.
Нино Нинидзе

На днях Нино Нинидзе приняла участие в стильной черно-белой фотосессии. Результатом она поделилась с фолловерами в Инстаграме. На кадре возлюбленная Максима Виторгана предстала в непривычном образе: ее волосы были гладко зачесаны назад, а из одежды на ней были лишь брюки, напоминавшие мужские. Тонкую талию 28-летней Нино подчеркнул широкий ремень.

Примечательно, что для фотосессии Нино обнажилась по пояс и прикрыла грудь руками. На ней не было никаких украшений, кроме сережек. Образ получился строгим и лаконичным, но вместе с тем и игривым. Фолловеры высоко оценили преображение Нинидзе. Однако среди подписчиков нашлись и те, кому показалось, что Нино недостает... женственности.

Нино Нинидзе
«Вообще нисколько не женственно...», «Как-то очень по-мужски», «Это она? Никто нечего не перепутал?» — писали расстроенные юзеры.

От комментария не удержался даже Леонид Барац, с которым не так давно Виторган и Нинидзе отдыхали в Стамбуле.

«Какой красивый брат у тебя!» — прокомментировал снимок актер. Нино же продемонстрировала свое чувство юмора и ответила: «Это известный английский актер».

Добавим, что, недавно Нино Нинидзе заинтриговала подписчиков снимком в белом белье. Наверняка фотографии возлюбленной радуют Максима Виторгана, который, по слухам, собирается вскоре сделать ей предложение.

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26 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @ninosha13, @dguledani/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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