«По-мужски»: Нино Нинидзе снялась топлес, но подписчики упрекнули ее в неженственности

Нино Нинидзе побаловала подписчиков кадрами из новой фотосессии, на которых предстала в чувственном образе, обнажив грудь. Однако некоторым фолловерам показалось, что актрисе недостает женственности.

На днях Нино Нинидзе приняла участие в стильной черно-белой фотосессии. Результатом она поделилась с фолловерами в Инстаграме. На кадре возлюбленная Максима Виторгана предстала в непривычном образе: ее волосы были гладко зачесаны назад, а из одежды на ней были лишь брюки, напоминавшие мужские. Тонкую талию 28-летней Нино подчеркнул широкий ремень.

Примечательно, что для фотосессии Нино обнажилась по пояс и прикрыла грудь руками. На ней не было никаких украшений, кроме сережек. Образ получился строгим и лаконичным, но вместе с тем и игривым. Фолловеры высоко оценили преображение Нинидзе. Однако среди подписчиков нашлись и те, кому показалось, что Нино недостает... женственности.

«Вообще нисколько не женственно...», «Как-то очень по-мужски», «Это она? Никто нечего не перепутал?» — писали расстроенные юзеры.

От комментария не удержался даже Леонид Барац, с которым не так давно Виторган и Нинидзе отдыхали в Стамбуле.

«Какой красивый брат у тебя!» — прокомментировал снимок актер. Нино же продемонстрировала свое чувство юмора и ответила: «Это известный английский актер».

1 2 3 ... 10 Нино Нинидзе часто примеряет разные образы на фотографиях

Добавим, что, недавно Нино Нинидзе заинтриговала подписчиков снимком в белом белье. Наверняка фотографии возлюбленной радуют Максима Виторгана, который, по слухам, собирается вскоре сделать ей предложение.