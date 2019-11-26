«По-мужски»: Нино Нинидзе снялась топлес, но подписчики упрекнули ее в неженственности

На днях Нино Нинидзе приняла участие в стильной черно-белой фотосессии. Результатом она поделилась с фолловерами в Инстаграме. На кадре возлюбленная Максима Виторгана предстала в непривычном образе: ее волосы были гладко зачесаны назад, а из одежды на ней были лишь брюки, напоминавшие мужские. Тонкую талию 28-летней Нино подчеркнул широкий ремень.
Примечательно, что для фотосессии Нино обнажилась по пояс и прикрыла грудь руками. На ней не было никаких украшений, кроме сережек. Образ получился строгим и лаконичным, но вместе с тем и игривым. Фолловеры высоко оценили преображение Нинидзе. Однако среди подписчиков нашлись и те, кому показалось, что Нино недостает... женственности.
От комментария не удержался даже Леонид Барац, с которым не так давно Виторган и Нинидзе отдыхали в Стамбуле.
Добавим, что, недавно Нино Нинидзе заинтриговала подписчиков снимком в белом белье. Наверняка фотографии возлюбленной радуют Максима Виторгана, который, по слухам, собирается вскоре сделать ей предложение.