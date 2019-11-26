Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Евгений Алдонин предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Впрочем, совсем недавно супруга футболиста показала свежие фото и видео, по которым становится ясно, что она беременна. 
Евгений Алдонин
Евгений и Ольга Алдонины

В 2014-м, спустя три года после развода с Юлией Началовой, Евгений Алдонин женился во второй раз на девушке по имени Ольга. Три года назад у пары родился сын Артем. 

Ольга не очень активно ведет соцсети. Однако 26 ноября девушка выложила целую череду свежих фото и видео... с округлившимся животом. 

«В ожидании чуда», — подписала Алдонина один из кадров, тем самым подтвердив догадки о своей беременности. 

Корреспонденты телеканала ТВЦ поспешили связаться с футболистом и узнать новости о его семье. 

Евгений не только подтвердил беременность своей жены, но и сообщил, что она уже родила — еще в минувшую субботу! У пары появилась дочь, которую они назвали Анжеликой. 

«Я не планировал сообщать об этом СМИ. Я сейчас домой вернулся, мы только выписались, поэтому мне сейчас не до разговоров. Спасибо большое за ваше поздравление!» — сказал во время телефонной беседы с журналистом счастливый отец. 

Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера. Девочка плотно общается с новой женой папы и наверняка рада тому, что у нее появилась сестра. 

Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает маме и малышу здоровья!

Перейти к обсуждению


26 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @ole_ole4ka, @evgeny_aldonin/Instagram
Теги

Евгений Алдонин

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.