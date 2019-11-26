Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

В 2014-м, спустя три года после развода с Юлией Началовой, Евгений Алдонин женился во второй раз на девушке по имени Ольга. Три года назад у пары родился сын Артем.
Ольга не очень активно ведет соцсети. Однако 26 ноября девушка выложила целую череду свежих фото и видео... с округлившимся животом.
Корреспонденты телеканала ТВЦ поспешили связаться с футболистом и узнать новости о его семье.
Евгений не только подтвердил беременность своей жены, но и сообщил, что она уже родила — еще в минувшую субботу! У пары появилась дочь, которую они назвали Анжеликой.
Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера. Девочка плотно общается с новой женой папы и наверняка рада тому, что у нее появилась сестра.
Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает маме и малышу здоровья!