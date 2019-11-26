Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Евгений Алдонин предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Впрочем, совсем недавно супруга футболиста показала свежие фото и видео, по которым становится ясно, что она беременна.

Евгений и Ольга Алдонины

В 2014-м, спустя три года после развода с Юлией Началовой, Евгений Алдонин женился во второй раз на девушке по имени Ольга. Три года назад у пары родился сын Артем.



Ольга не очень активно ведет соцсети. Однако 26 ноября девушка выложила целую череду свежих фото и видео... с округлившимся животом.



«В ожидании чуда», — подписала Алдонина один из кадров, тем самым подтвердив догадки о своей беременности.

Корреспонденты телеканала ТВЦ поспешили связаться с футболистом и узнать новости о его семье.

Евгений не только подтвердил беременность своей жены, но и сообщил, что она уже родила — еще в минувшую субботу! У пары появилась дочь, которую они назвали Анжеликой.

«Я не планировал сообщать об этом СМИ. Я сейчас домой вернулся, мы только выписались, поэтому мне сейчас не до разговоров. Спасибо большое за ваше поздравление!» — сказал во время телефонной беседы с журналистом счастливый отец.

Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера. Девочка плотно общается с новой женой папы и наверняка рада тому, что у нее появилась сестра.

Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает маме и малышу здоровья!