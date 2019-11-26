Оксана Самойлова призналась, что старшие дочери «не испытывают особого трепета» от ее четвертой беременности

Очередному прибавлению в семействе Оксаны Самойловой и Джигана рады не все обитатели их дома. Пока младшая дочь пары Майя в восторге, старшие девочки не испытывают трепета.

31-летняя Оксана Самойлова продолжает делиться интересными фактами о своей беременности и жизни в ожидании четвертого ребенка. На днях бизнесвумен рассказала, что дочери в целом положительно восприняли новость о грядущем пополнении в семействе. И если старшие, Ариела и Лея, уже знали, что это такое, то Майя радовалась за компанию. «Теперь ходит всегда, подозрительно косится на мой живот и пытается с ним играть», — поведала Оксана в Инстаграме.

Младшая дочь 34-летнего Джигана и Оксаны с нетерпением ждет братика или сестричку. «Майя и человек в моем животе — это отдельная история. Она почему-то больше всех к нему прониклась. Ждет его и каждый день просит рассказать ему и себе смешную или страшную историю. А когда он пинает ее в ручку, она просто визжит от восторга», — рассказала Самойлова, уточнив, что Ариела и Лея такого искреннего восторга не испытывают. «Старшие-то уже знают, чем заканчивается этот милый животик, и особого трепета не испытывают», — заявила Самойлова.

Кстати, Оксана не рассказывает, кто же появится у нее в ближайшее время. Поклонники мечтают, чтобы Самойлова и Джиган наконец-то стали родителями сына, ведь они так об этом мечтали.

Оксана сама рассказывала, что планировала «замутить мальчика», однако у организма были свои планы на происходящее. «Мы хотели, но через полгода/год. Все календари мира сходились в нужном месте, все врачи были измучены моими допросами. В общем, все было под контролем и ждало своего заветного часа. А получилось то, что случилось», — заявила Оксана.

О том, что Оксана скоро станет мамой в четвертый раз, Самойлова и Джиган рассказали подписчикам в начале ноября, когда слухи начали активно муссироваться в Сети.