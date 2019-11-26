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«При своем биполярном расстройстве остается в балансе»: мама Алеси Кафельниковой рассказала, когда испытывает гордость за дочь

Мама модели Алеси Кафельниковой, 45-летняя Мария Тишкова, побеседовала с изданием Buro 24/7 о карьере своей дочери. 

25 ноября в России отмечали День матери. В преддверии, кажется, самого трогательного праздника, издание Buro 24/7 побеседовало с мамами молодых российских моделей. Одной из героинь стала родительница Алеси Кафельниковой.

45-летняя Мария Тишкова рассказала, что изначально все были уверенены в том, что Алеся пойдет по стопам отца, теннисиста Евгения Кафельникова, и станет спортсменкой. Однако неожиданно Кафельникова-младшая решила попробовать себя в модельном бизнесе.

Признание пришло к Алесе не сразу. Мария вспомнила, что ее дочери отказали на одном из первых кастингов: «Из самых волнительных моментов в карьере Алеси я вспоминаю эпизод, когда мы поехали в Италию показаться на Неделю моды, дочери еще не было 16. Ее не утвердили — сказали, слишком юная: имелся в виду и возраст, и тип внешности ''беби фейс''».

Сейчас Мария очень гордится дочерью, которая уже добилась неплохих успехов в моделинге, и называет себя ее «генеральным фанатом»: «В каких-то проектах выступаю в роли продюсера. Слежу за инстаграмом Алеси: что-то лайкаю, что-то принципиально нет. Горжусь, когда она при своем биполярном расстройстве остается в балансе, получает радость от дел, которые помогают ей быть самостоятельной и независимой. На самом деле жизнь Алеси достаточно тяжелая и эмоционально, и физически: хорошо, что Бог дает ей хороших людей в трудные времена, потому что плохих она почему-то находит и привлекает сама. Молюсь, чтобы она научилась различать».

Напомним, Евгений Кафельников и Мария Тишкова состояли в браке всего три года, с 1998-го по 2001-й. Когда супруги расстались, они начали судиться за право опеки над дочерью. Алеся осталась жить с отцом, а с мамой виделась лишь с его разрешения. 

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26 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Евгений Кафельников, Алеся Кафельникова

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





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