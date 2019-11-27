Любовь Толкалина представила возлюбленного, с которым счастлива уже 4 года

Актриса Любовь Толкалина, которой в последнее время приписывали романы со многими известными мужчинами, решила рассекретить того, кто сделал ее счастливой.

Любовь Толкалина

41-летняя Любовь Толкалина наконец-то расставила все точки над i и показала в Инстаграме своего любимого мужчину.

«Ночь. Мы. Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами — мое сердце уже четыре года живет в самом центре the capital of Great Britain», — подписала снимок с импозантным мужчиной актриса (орфография и пунктуация автора сохранены).

Имя таинственного возлюбленного Любовь не назвала, поэтому подписчики начали интересоваться, кому же Толкалина отдала свое сердце. Однако актриса хранит молчание.

Отметим, что теперь история с «отношениями» Толкалиной и ведущим телеканала НТВ Джоном Уорреном выглядит довольно странно. Еще в сентябре британец взахлеб расскзывал изданию «Атмосфера», что между ним и Любовью произошел бурный роман, который ни к чему не привел: «Она была крепко привязана к другому человеку, не скрывала этого изначально. Мы пережили очень бурный роман, встретили вместе Новый год, отпраздновали ее день рождения в феврале. Но нормальные отношения, на мой взгляд, предполагают все-таки двоих, без наличия третьего персонажа. Поэтому мы остались друзьями».

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Актриса тогда не сдержала негодования и в ответ заявила, что Уоррен всего лишь пытается получить свою порцию популярности, используя имя Толкалиной, а никакого романа не было и в помине: «Было бы не лишним напомнить этому джентльмену, что подобное поведение недостойно звания джентльмена и мужчины вообще».