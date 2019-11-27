Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.

Поклонникам экс-участницы «Дома-2» сложно в это поверить, но Виктория Боня отмечает 40-летие. Чтобы отпраздновать юбилей, звезда отправилась на Мальдивы, где арендовала виллу в Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi.

Боня анонсировала фолловерам, что устраивает вечеринку на приватном острове. Диджеить для Виктории и ее гостей будет самый известный седой мужчина с татуировками в мире — сам Джанлука Вакки, «танцующий миллионер»!

Удивительно, но Виктория не выкладывала инстаграм-истории с вечеринки: вероятно, торжество проходило настолько весело, что звезде просто было некогда сидеть в телефоне.

Напомним, на Мальдивы теплолюбивая Боня прилетела за несколько дней до торжества и объявила своим подписчикам, что находится «в раю». «Отдых здесь отличается от остальных тем, что вы находитесь максимально наедине с природой. Здесь нет автомобилей, здесь нет мотоциклов, зато есть велосипеды и электрокары. Каждый день можно занимать себя активностями, взаимодействуя с природой, — дайвинг, серфинг, водный спорт», — рассказала Виктория.

Многие поклонники, отметим, были удивлены, что Виктория собиралась отмечать 40-летие с размахом. По поверью, которому следуют многие мнительные россияне, этого делать не принято.