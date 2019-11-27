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Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.

Поклонникам экс-участницы «Дома-2» сложно в это поверить, но Виктория Боня отмечает 40-летие. Чтобы отпраздновать юбилей, звезда отправилась на Мальдивы, где арендовала виллу в Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi.

Боня анонсировала фолловерам, что устраивает вечеринку на приватном острове. Диджеить для Виктории и ее гостей будет самый известный седой мужчина с татуировками в мире — сам Джанлука Вакки, «танцующий миллионер»!

Удивительно, но Виктория не выкладывала инстаграм-истории с вечеринки: вероятно, торжество проходило настолько весело, что звезде просто было некогда сидеть в телефоне.

Напомним, на Мальдивы теплолюбивая Боня прилетела за несколько дней до торжества и объявила своим подписчикам, что находится «в раю». «Отдых здесь отличается от остальных тем, что вы находитесь максимально наедине с природой. Здесь нет автомобилей, здесь нет мотоциклов, зато есть велосипеды и электрокары. Каждый день можно занимать себя активностями, взаимодействуя с природой, — дайвинг, серфинг, водный спорт», — рассказала Виктория.

Многие поклонники, отметим, были удивлены, что Виктория собиралась отмечать 40-летие с размахом. По поверью, которому следуют многие мнительные россияне, этого делать не принято. 

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27 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Любит Вика везде подчеркнуть что она в этой богатой компании якобы своя в доску.

  • 40 лет уже время сесть спокойно и проанализировать свою жизнь. И заняться, в конце-концов, своей Пучерыжкой, это она подаст или нет последний стакан воды, а не липовые подписчики в Инсте.Впрочем, мудрость не всегда приходит с возрастом, чаще он приходит один...

  • Зачем так позориться? Посторонние люди отдыхают в холле отеля, не обращая на Боню с телефоном ни малейшего внимания. Она ходит ко всем пристает, пользуясь тем, что на отдыхе все дружелюбны и всегда здороваются с незнакомыми. Мне ьак стыдно за нее всегда. 🤦

  • Если бы Джанлука действительно диджеил, то Боня снимала бы его весь вечер, а потом объявила, что он почти муж. Но он просто играет с кем-то в теннис и даже не заметил ее, пока она не заорала ему "Скажи, привет!" Она нормальная вообще?

  • Никого не знаю, анализирующего свою долгую жизнь в день рождения. Обычно празднуют, танцуют да стол накрывают.

  • А почему не поверят? Обычная 40 летняя тетя, по нынешним стандартам все 40 летние так выглядят, кто может себе позволить косметические процедуры и хорошие спортзалы с тренером. А ещё её любовь к фотошопу никто не отменял. А фотографии не выкладывала с вечеринки, потому что никакой вечеринки не было. Нет, ну может и была, но не такая помпезная, как она любит представить. Вы представляете себе Боня, которая живёт ради фотографий, чем ей ещё заняться, не выложит фотки с вечеринки. Нонсенс.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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