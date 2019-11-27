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«Фотографируюсь лишь по старой памяти»: Оксана Воеводина намерена выйти на обычную работу

Несмотря на заботы о маленьком сыне, Оксана Воеводина активно развивает свою карьеру и занимается бизнесом. А недавно «Мисс Москва 2015» поведала, что ее не устраивает быть просто красивой девушкой из Инстаграма. 
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина с сыном

Полгода назад Оксана Воеводина впервые стала мамой. Звезда старается как можно больше времени проводить с маленьким наследником, но при этом успевает неплохо зарабатывать. 

По словам королевы красоты, бывший муж Мухаммад V не помогает материально ей и ребенку. Поэтому она вынуждена самостоятельно обеспечивать семью. 

Сейчас Воеводина получает дополнительное образование, а также развивает несколько бизнес-проектов

Оксана Воеводина
 

О том, чтобы сосредоточиться на заработке с помощью своего микроблога и глянцевых съемок, знаменитость даже не задумывается — стать инстаграм-мамой она точно не планирует. 

«Я фотографируюсь для удовольствия, по старой памяти. По специальности я маркетолог, в этой профессии и планирую работать», — поведала девушка в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды»

Воеводина раскрыла, что в будущем планирует создать собственную косметическую марку. Также она была бы не против развивать бизнес за границей, но все же надеется на успех на родине. 

Оксана заявила, что совершенно не жалеет о своем неудачном браке, из-за которого теперь ей приходится крутиться как белка в колесе и самой обеспечивать ребенка. «У меня есть прекрасный сын, и за это я благодарна. А все остальное — это моя жизнь, и я ее проживаю и принимаю со всеми событиями, несмотря на то, нравятся мне они или нет», — резюмировала молодая мама. 

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27 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото PhotoXPress.ru, Persona Stars, Дмитрий Коробейников/ТАСС, @rihanapetra/Instagram

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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