«Фотографируюсь лишь по старой памяти»: Оксана Воеводина намерена выйти на обычную работу

Полгода назад Оксана Воеводина впервые стала мамой. Звезда старается как можно больше времени проводить с маленьким наследником, но при этом успевает неплохо зарабатывать.
Сейчас Воеводина получает дополнительное образование, а также развивает несколько бизнес-проектов.
О том, чтобы сосредоточиться на заработке с помощью своего микроблога и глянцевых съемок, знаменитость даже не задумывается — стать инстаграм-мамой она точно не планирует.
Воеводина раскрыла, что в будущем планирует создать собственную косметическую марку. Также она была бы не против развивать бизнес за границей, но все же надеется на успех на родине.
Оксана заявила, что совершенно не жалеет о своем неудачном браке, из-за которого теперь ей приходится крутиться как белка в колесе и самой обеспечивать ребенка. «У меня есть прекрасный сын, и за это я благодарна. А все остальное — это моя жизнь, и я ее проживаю и принимаю со всеми событиями, несмотря на то, нравятся мне они или нет», — резюмировала молодая мама.