«Фотографируюсь лишь по старой памяти»: Оксана Воеводина намерена выйти на обычную работу

Несмотря на заботы о маленьком сыне, Оксана Воеводина активно развивает свою карьеру и занимается бизнесом. А недавно «Мисс Москва 2015» поведала, что ее не устраивает быть просто красивой девушкой из Инстаграма.

Оксана Воеводина с сыном

Полгода назад Оксана Воеводина впервые стала мамой. Звезда старается как можно больше времени проводить с маленьким наследником, но при этом успевает неплохо зарабатывать.

По словам королевы красоты, бывший муж Мухаммад V не помогает материально ей и ребенку. Поэтому она вынуждена самостоятельно обеспечивать семью.

Сейчас Воеводина получает дополнительное образование, а также развивает несколько бизнес-проектов.

О том, чтобы сосредоточиться на заработке с помощью своего микроблога и глянцевых съемок, знаменитость даже не задумывается — стать инстаграм-мамой она точно не планирует.

«Я фотографируюсь для удовольствия, по старой памяти. По специальности я маркетолог, в этой профессии и планирую работать», — поведала девушка в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды»

Воеводина раскрыла, что в будущем планирует создать собственную косметическую марку. Также она была бы не против развивать бизнес за границей, но все же надеется на успех на родине.

Оксана заявила, что совершенно не жалеет о своем неудачном браке, из-за которого теперь ей приходится крутиться как белка в колесе и самой обеспечивать ребенка. «У меня есть прекрасный сын, и за это я благодарна. А все остальное — это моя жизнь, и я ее проживаю и принимаю со всеми событиями, несмотря на то, нравятся мне они или нет», — резюмировала молодая мама.