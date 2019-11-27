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«Я очень им горжусь»: актриса Аннетт Бенинг откровенно рассказала о своем сыне, который в 14 лет решил сменить пол

Обладательница множества кинонаград Аннетт Бенинг давно и счастливо замужем за Уорреном Битти. Вместе они вырастили четырех детей. В недавнем интервью актриса поведала о материнстве и о том, как она относится к тому, что ее старшая дочь в 14 лет объявила себя трансгендером и стала Стивеном.
Аннетт Бенинг

Актриса Аннетт Бенинг нечасто распространяется о своей личной жизни. А меж тем Аннетт в прошлом году отпраздновала серебряную свадьбу с Уорреном Битти и вырастила четырех наследников. И все же знаменитость с большей охотой рассказывает о своих новых проектах, нежели о семье. Поэтому многие были поражены откровенностью актрисы в недавнем интервью для издания AARP. 

Аннетт затронула непростую тему. Она заговорила о своих взрослых детях, которые в настоящее время уже не живут с родителями. Не так давно 19-летняя Элла отправилась в Джульярдскую школу  и вовсю постигает актерское мастерство. Но поступление младшей дочери в престижное учебное заведение не так сильно тревожило звезду, как судьба ее старшего отпрыска. 

Аннетт Бенинг, Уоррен Битти
Аннетт Бенинг и Уоррен Битти с детьми (слева направо): Изабель, Эллой, Бенджамином и Кэтлин

В 14 лет Кэтлин Элизабет объявила родителям, что она считает себя юношей. По слухам, Аннетт и Уоррен не сразу приняли эту новость. Особенно потрясен был Битти. Он якобы сначала не согласился оплачивать гормональную терапию для дочери. Позже супруги не раз обговорили ситуацию и, видимо, решили, что желание Кэтлин — это не сиюминутный каприз мятежного подростка, потому что девушка начала меняться.

Стивен Айра
Стивен Айра

Шли годы, и в молодом человеке со щетиной уже нельзя было узнать смущенную девочку, которая робко улыбалась журналистам на торжественных мероприятиях. Кэтлин исчезла, и остался лишь Стивен Айра (он отказался от отцовской фамилии Битти) — писатель и поэт, основатель литературного журнала Vetch. Кажется, со временем его отношения с родителями все же нормализовались, потому что теперь Аннетт говорит о сыне открыто и спокойно.

«Он справился с тем, что требовало невероятных усилий, со стилем и незаурядным интеллектом. Стивен — рассудительный человек, четко излагающий свои мысли, и я очень им горжусь», — призналась 61-летняя актриса.

Видимо, Бенинг смирилась с тем, какой выбор сделал ее ребенок. Стивен, в свою очередь, старается не привлекать к себе внимание и вести обычную жизнь. Он часто обновляет Инстаграм (и там не миллион подписчиков, а чуть больше тысячи), занимается своим журналом и изредка выступает на поэтических вечерах.

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27 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @supermattachine/Instagram, Getty Images
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Аннетт Бенинг

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Читаю статью и примеряю на себя...Вот моему сыну 5,5 лет...покупаю ему машинки и трансформеров, папа учит его проявлять интерес к автомобилям и их устройству)))И тут через 10 лет он мне заявит(тьфу-тьфу), что он не мальчик Клим, а девочка Милана...Да это ж невообразимо сумасшедший дом. \даже не знаею кому тяжелее: их дочери/сыну или родителям.

  • "а девкой было бы краше"

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Гость 2019-11-23 16:19:00
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Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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