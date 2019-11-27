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Анастасия Решетова призналась, что маленький Ратмир охотнее слушается Тимати, чем ее саму

Инстаграм Анастасии Решетовой все сильнее напоминает «мамский» блог. Звезда с радостью делится моментами из жизни месячного Ратмира с подписчиками. Правда, на днях оказалось, что даже в таком нежном возрасте малыш охотнее слушает своего знаменитого папу.
Анастасия Решетова

Маленький Ратмир уже стал звездой Инстаграма Анастасии Решетовой. Невеста Тимати с удовольствием показывает малыша фолловерам и делится его первыми свершениями. Правда, лицо мальчика Анастасия все еще скрывает за эмодзи-сердечками, несмотря на то, что недавно случайно «засветила» наследника на балу Tatler.

На днях Решетова поделилась забавным видео. Она пыталась уговорить сына сказать «агу» вслед за ней, но у Ратмира, кажется, были другие планы.

«За папочкой он повторял ''агу'', а за мной не хочет», — заметила Анастасия.

Все ее просьбы к Ратмиру оказались тщетны. Видимо, малыш не был в настроении общаться и хотел чего-то иного. Например, болтать ручками и ножками. Его мама была настойчива, но в этом «поединке» победа явно осталась за месячным Тимурычем, как его ласково называет Решетова.

Вряд ли поведение ребенка связано с тем, что Ратмир с малых лет признает исключительно авторитет отца. Возможно, пройдет еще немного времени — и Анастасия с гордостью продемонстрирует, как малыш и ей скажет заветное «агу».

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27 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @volkonskaya.reshetova, @timatiofficial, @officialratmir/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анастасия Решетова

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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