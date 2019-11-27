Анастасия Решетова призналась, что маленький Ратмир охотнее слушается Тимати, чем ее саму

Маленький Ратмир уже стал звездой Инстаграма Анастасии Решетовой. Невеста Тимати с удовольствием показывает малыша фолловерам и делится его первыми свершениями. Правда, лицо мальчика Анастасия все еще скрывает за эмодзи-сердечками, несмотря на то, что недавно случайно «засветила» наследника на балу Tatler.
На днях Решетова поделилась забавным видео. Она пыталась уговорить сына сказать «агу» вслед за ней, но у Ратмира, кажется, были другие планы.
Все ее просьбы к Ратмиру оказались тщетны. Видимо, малыш не был в настроении общаться и хотел чего-то иного. Например, болтать ручками и ножками. Его мама была настойчива, но в этом «поединке» победа явно осталась за месячным Тимурычем, как его ласково называет Решетова.
Вряд ли поведение ребенка связано с тем, что Ратмир с малых лет признает исключительно авторитет отца. Возможно, пройдет еще немного времени — и Анастасия с гордостью продемонстрирует, как малыш и ей скажет заветное «агу».