Анастасия Решетова призналась, что маленький Ратмир охотнее слушается Тимати, чем ее саму

Инстаграм Анастасии Решетовой все сильнее напоминает «мамский» блог. Звезда с радостью делится моментами из жизни месячного Ратмира с подписчиками. Правда, на днях оказалось, что даже в таком нежном возрасте малыш охотнее слушает своего знаменитого папу.

Маленький Ратмир уже стал звездой Инстаграма Анастасии Решетовой. Невеста Тимати с удовольствием показывает малыша фолловерам и делится его первыми свершениями. Правда, лицо мальчика Анастасия все еще скрывает за эмодзи-сердечками, несмотря на то, что недавно случайно «засветила» наследника на балу Tatler.

На днях Решетова поделилась забавным видео. Она пыталась уговорить сына сказать «агу» вслед за ней, но у Ратмира, кажется, были другие планы.

«За папочкой он повторял ''агу'', а за мной не хочет», — заметила Анастасия.

Все ее просьбы к Ратмиру оказались тщетны. Видимо, малыш не был в настроении общаться и хотел чего-то иного. Например, болтать ручками и ножками. Его мама была настойчива, но в этом «поединке» победа явно осталась за месячным Тимурычем, как его ласково называет Решетова.

Вряд ли поведение ребенка связано с тем, что Ратмир с малых лет признает исключительно авторитет отца. Возможно, пройдет еще немного времени — и Анастасия с гордостью продемонстрирует, как малыш и ей скажет заветное «агу».