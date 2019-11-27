«Я пустой, придурок»: у Андрея Данилко случился нервный срыв на съемках программы

Вот уже несколько лет Андрей Данилко является постоянным судьей украинской версии музыкального шоу «X-фактор». На съемках одной из недавних программ музыкант неожиданно объявил, что больше не хочет быть наставником участников, расплакался и покинул площадку.

Андрей Данилко (Верка Сердючка)



Андрей Данилко известен не только по культовому образу Верки Сердючки, но и по участию в украинском музыкальном шоу «X-фактор». Уже не первый сезон мужчина является наставником проекта и помогает участникам стать настоящими артистами.

На днях прошли съемки очередного выпуска программы. В какой-то момент их пришлось прервать из-за странного поведения Данилко.

Во время оценки выступлений конкурсантов Андрей разнервничался и заявил, что не может вынести адекватное решение.

«Я не оправдываю надежд, я настолько пустой. Я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно. Может быть, появится какой-то наставник, который вам поможет. Я понимаю, что это проблема во мне», — заявил перед обескураженным залом мужчина.

Музыкант расплакался, извинился перед своими подопечными и в спешке покинул съемочную площадку.

Представители звезды и телеканала СТБ в целом пока не комментируют случившееся. До сих пор остается неизвестным, появится ли Андрей в следующих выпусках программы.

1 2 3 ... 10 Андрей Данилко со скандалом покинул съемки программы «X-фактор»

Интернет-пользователи активно обсуждают случившееся. Многим кажется, что подобное решение Данилко принял из-за резко обострившихся проблем со здоровьем: недавно артист пережил блокаду сердца, влекущую за собой целую череду нарушений работы органа.