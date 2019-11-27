«Я пустой, придурок»: у Андрея Данилко случился нервный срыв на съемках программы

Андрей Данилко известен не только по культовому образу Верки Сердючки, но и по участию в украинском музыкальном шоу «X-фактор». Уже не первый сезон мужчина является наставником проекта и помогает участникам стать настоящими артистами.
Во время оценки выступлений конкурсантов Андрей разнервничался и заявил, что не может вынести адекватное решение.
«Я не оправдываю надежд, я настолько пустой. Я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно. Может быть, появится какой-то наставник, который вам поможет. Я понимаю, что это проблема во мне», — заявил перед обескураженным залом мужчина.
Представители звезды и телеканала СТБ в целом пока не комментируют случившееся. До сих пор остается неизвестным, появится ли Андрей в следующих выпусках программы.
Интернет-пользователи активно обсуждают случившееся. Многим кажется, что подобное решение Данилко принял из-за резко обострившихся проблем со здоровьем: недавно артист пережил блокаду сердца, влекущую за собой целую череду нарушений работы органа.