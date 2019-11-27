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«Я пустой, придурок»: у Андрея Данилко случился нервный срыв на съемках программы

Вот уже несколько лет Андрей Данилко является постоянным судьей украинской версии музыкального шоу «X-фактор». На съемках одной из недавних программ музыкант неожиданно объявил, что больше не хочет быть наставником участников, расплакался и покинул площадку.
Андрей Данилко (Верка Сердючка)
Андрей Данилко (Верка Сердючка) 

Андрей Данилко известен не только по культовому образу Верки Сердючки, но и по участию в украинском музыкальном шоу «X-фактор». Уже не первый сезон мужчина является наставником проекта и помогает участникам стать настоящими артистами. 

На днях прошли съемки очередного выпуска программы. В какой-то момент их пришлось прервать из-за странного поведения Данилко. 

Во время оценки выступлений конкурсантов Андрей разнервничался и заявил, что не может вынести адекватное решение. 

«Я не оправдываю надежд, я настолько пустой. Я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно. Может быть, появится какой-то наставник, который вам поможет. Я понимаю, что это проблема во мне», — заявил перед обескураженным залом мужчина. 

Музыкант расплакался, извинился перед своими подопечными и в спешке покинул съемочную площадку. 

Представители звезды и телеканала СТБ в целом пока не комментируют случившееся. До сих пор остается неизвестным, появится ли Андрей в следующих выпусках программы. 

Интернет-пользователи активно обсуждают случившееся. Многим кажется, что подобное решение Данилко принял из-за резко обострившихся проблем со здоровьем: недавно артист пережил блокаду сердца, влекущую за собой целую череду нарушений работы органа. 

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27 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Х-фактор/YouTube.com
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Андрей Данилко (Верка Сердючка)

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Андрей, у каждого участника свой путь в своем репертуаре... Добиваются лишь те, которые хоть и берут лучшее от других, но все же в большей мере сам себе наставник.
    Или Вы считаете, что у Вас нечему поучиться? Я так не считаю :) Кроме придуманного образа, у Вас есть реальные таланты. Образ - это лишь средство заработать...

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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