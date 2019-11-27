Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

После многочисленных обвинений в адрес возлюбленного Феофилактова выложила грустное черно-белое фото

Признаем, сейчас Евгения переживает не самые приятные времена. Сначала ее «восточного принца» поймали на обмане с люксовыми покупками, а затем объявилась его жена. На фоне всего этого Феофилактова поделилась особой фотографией.
Евгения Феофилактова
Евгения Феофилактова

Кажется, восточная сказка, в которую попала Евгения Феофилактова, начинает рассыпаться на глазах. Или кто-то очень хочет, чтобы так было. 22 ноября внимательные пользователи заметили, что Маджид Гиагиа выкладывает в Инстаграм чужие фотографии с дорогими покупками. Оказалось, что снимки принадлежали бывшей девушке Гусейна Гасанова. Возлюбленный Евгении никак не прокомментировал ситуацию, но пост все же удалил. 

27 ноября в СМИ появилась информация о том, что Гиагиа... женат. Его супруга вышла на связь с журналистами и рассказала им весьма интересные подробности из жизни своего пока еще законного мужа.

Евгения Феофилактова не дает комментариев на эту тему и делает вид, что ничего не произошло. Экс-участница «Дома-2» продолжает выкладывать фото дорогих подарков «восточного принца», но после импровизированного расследования, уличившего Маджида в обмане, пользователи не очень-то верят этим снимкам.

  • Евгения Феофилактова, Маджид Гиагиа
    1 2 3 ...10
    Примечательно, что обычно фото Евгении набирают как минимум вдвое больше комментариев
    Смотреть галерею

После того, как стало известно о супруге ливанского бизнесмена, Евгения поделилась в Инстаграме непривычным для себя кадром. Феофилактова выбрала черно-белый фильтр, добавивший снимку драматичности и печали. Брюнетка задумчиво смотрит в камеру, положив голову на руку. Фолловеры не могли не заметить перемену: «Такая грустная», «Вообще не узнать».

Перейти к обсуждению 2


27 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @evgeniyafeofilaktova/Instagram
Теги

Евгения Феофилактова

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Запасаем попкорн)

  • Да уж, подложил Каки каку, на весь инстаграмчик опозорил. Бедная Женька😆

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.