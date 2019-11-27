После многочисленных обвинений в адрес возлюбленного Феофилактова выложила грустное черно-белое фото

Признаем, сейчас Евгения переживает не самые приятные времена. Сначала ее «восточного принца» поймали на обмане с люксовыми покупками, а затем объявилась его жена. На фоне всего этого Феофилактова поделилась особой фотографией.

Евгения Феофилактова

Кажется, восточная сказка, в которую попала Евгения Феофилактова, начинает рассыпаться на глазах. Или кто-то очень хочет, чтобы так было. 22 ноября внимательные пользователи заметили, что Маджид Гиагиа выкладывает в Инстаграм чужие фотографии с дорогими покупками. Оказалось, что снимки принадлежали бывшей девушке Гусейна Гасанова. Возлюбленный Евгении никак не прокомментировал ситуацию, но пост все же удалил.

27 ноября в СМИ появилась информация о том, что Гиагиа... женат. Его супруга вышла на связь с журналистами и рассказала им весьма интересные подробности из жизни своего пока еще законного мужа.

Евгения Феофилактова не дает комментариев на эту тему и делает вид, что ничего не произошло. Экс-участница «Дома-2» продолжает выкладывать фото дорогих подарков «восточного принца», но после импровизированного расследования, уличившего Маджида в обмане, пользователи не очень-то верят этим снимкам.

1 2 3 ... 10 Примечательно, что обычно фото Евгении набирают как минимум вдвое больше комментариев

После того, как стало известно о супруге ливанского бизнесмена, Евгения поделилась в Инстаграме непривычным для себя кадром. Феофилактова выбрала черно-белый фильтр, добавивший снимку драматичности и печали. Брюнетка задумчиво смотрит в камеру, положив голову на руку. Фолловеры не могли не заметить перемену: «Такая грустная», «Вообще не узнать».