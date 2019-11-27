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«Сердце вновь горит»: Алиса Аршавина признается в любви таинственному кавалеру

Около года назад Андрей Аршавин расстался с Алисой Казьминой. Кажется, молодая женщина уже успела найти замену неверному мужу — она буквально кричит от счастья в соцсетях. 
Алиса Аршавина (Казьмина), Андрей Аршавин
Андрей и Алиса Аршавины с дочерью

Этой зимой стало известно о разводе Андрея и Алисы Аршавиных. Причиной расставания пары стали измены футболиста: его не раз замечали в компании неизвестных девушек. 

Сразу же после развода Андрей наладил общение с детьми от Юлией Барановской. 

А вот Алиса, похоже, в этот период наладила личную жизнь. В ее соцсетях то и дело появляются фотографии подарков, букетов и других атрибутов счастливых отношений. 

 
 

На днях в микроблоге Аршавиной появился очередной романтичный пост с фотографией пышной охапки цветов от таинственного поклонника. 

«И сердце вновь горит и любит — оттого, что не любить оно не может. Я тебя тоже....» — подписала кадр счастливая женщина. 

Также на снимке запечатлена открытка с подписью «Твой М.Б.». Алиса часто использует эти инициалы и, видимо, пока не готова раскрыть полное имя своего избранника. 

Фолловеров экс-супруги футболиста порадовали новости об изменениях в ее личной жизни. «Ты этого достойна, красотка!», «Правильно, нечего время терять! Надеюсь, скоро подумаете и о еще одном ребенке», — прокомментировали поклонники снимок Алисы. 

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27 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @kazmina_arshavina_alisia, @alisia_arshavina/Instagram
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Алиса Аршавина (Казьмина), Андрей Аршавин

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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