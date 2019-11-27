«Сердце вновь горит»: Алиса Аршавина признается в любви таинственному кавалеру

Этой зимой стало известно о разводе Андрея и Алисы Аршавиных. Причиной расставания пары стали измены футболиста: его не раз замечали в компании неизвестных девушек.
А вот Алиса, похоже, в этот период наладила личную жизнь. В ее соцсетях то и дело появляются фотографии подарков, букетов и других атрибутов счастливых отношений.
На днях в микроблоге Аршавиной появился очередной романтичный пост с фотографией пышной охапки цветов от таинственного поклонника.
Также на снимке запечатлена открытка с подписью «Твой М.Б.». Алиса часто использует эти инициалы и, видимо, пока не готова раскрыть полное имя своего избранника.
Фолловеров экс-супруги футболиста порадовали новости об изменениях в ее личной жизни. «Ты этого достойна, красотка!», «Правильно, нечего время терять! Надеюсь, скоро подумаете и о еще одном ребенке», — прокомментировали поклонники снимок Алисы.