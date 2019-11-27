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В годовщину помолвки Гарри и Меган в Сети обсуждают вторую беременность герцогини

Британские СМИ в годовщину помолвки герцога и герцогини Сассекских сообщают интересные новости: Меган Маркл, впервые ставшая мамой в мае этого года, снова беременна. Рожать второго ребенка в Англии она отказывается наотрез.

Портал Express.co.uk со ссылкой на анонимных инсайдеров, близких к герцогу и герцогине Сассекским, сообщает: Меган Маркл ждет второго ребенка.

Афишировать свое интересное положение экс-актриса, впрочем, не собирается ближайшие несколько недель.

Меган, по словам источника, уже вовсю подыскивает госпиталь, в котором планирует рожать второго ребенка. И находится он не на территории Великобритании.

«Меган уже говорила друзьям, что когда будет рожать следующего ребенка, сделает это в Лос-Анджелесе, где сама родилась и выросла. Она не хочет больше жить в изоляции», — приводит портал слова инсайдера.

Это не вызывает удивления: Меган с трудом перенесла первую беременность — тогда за девушкой постоянно следили папарацци, а поговорить с кем-то по душам у герцогини не было никакой возможности. Все ее близкие друзья остались в США.

Более того, Маркл не захотела позировать фотографам сразу же после того, как ее сын Арчи появился на свет, и сделала это спустя пару дней. Тем самым девушка нарушила очередной королевский протокол.

Меган и Гарри слухи о скором пополнении в семействе оставили без ответа, хотя и опубликовали трогательный пост в честь второй годовщины помолвки, написав о себе в третьем лице: «В этот день, два года назад, 27 ноября 2017-го принц Гарри и Меган Маркл анонсировали новость о своей помолвке, позже став герцогом и герцогиней Сассекскими. После этого они отпраздновали годовщину свадьбы и стали родителями сына Арчи».

Интересно, как на эту ситуацию отреагирует Елизавета II, которая и так уже расстроена тем фактом, что Рождество ее внук принц Гарри проведет не в кругу семьи.

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27 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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