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«Мы не должны стыдиться»: Хилария Болдуин ответила хейтерам, затравившим ее за откровенный рассказ о выкидыше

12 ноября у супруги Алека Болдуина второй выкидыш за год. Она решилась рассказать об этом горестном событии фолловерам, но неожиданно столкнулась с волной негативных комментариев. Хилария нашла в себе силы ответить обидчикам.
Хилария Болдуин

После того, как Хилария Болдуин поделилась с подписчиками своей грустной историей о пережитом выкидыше, многие поддержали ее добрыми словами и пожеланиями. Однако нашлись и те, кто осудил женщину за чрезмерную откровенность. 

Хилария Болдуин, Алек Болдуин

Несмотря ни на что, супруги решили, что будут пытаться стать родителями в пятый раз. Однако едкие комментарии все-таки задели Хиларию. Она решила ответить «троллям» раз и навсегда и решительно расставила все точки над i. Теперь стало окончательно ясно, почему Болдуин рассказала о том, что с ней произошло. Она хотела поддержать других женщин, оказавшихся в подобной ситуации.

«Я – часть большинства, а не меньшинства. Но из-за давления общества многие из нас молчат, испытывая боль от одиночества. Я хочу поддержать возможность делиться тем, что происходит у нас в жизни, если этого хочется. Чтобы знать, что мы не одиноки и не ''сломаны''. Мы открываемся навстречу любви. И мы никогда не должны этого стыдиться. Даже если все идет не по плану», — написала супруга актера в инстаграм-историях.

Хилария озвучила свою позицию и явно дала понять, что не намерена вступать ни в какие дискуссии. Именно об этом свидетельствуют ее свежие снимки с мужем и детьми. Она готовится к Рождеству и проводит много времени с наследниками, находя отдушину в семье. А толки непременно улягутся со временем.

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27 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @hilariabaldwin/Instagram
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Хилария Болдуин

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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