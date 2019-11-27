«Мы не должны стыдиться»: Хилария Болдуин ответила хейтерам, затравившим ее за откровенный рассказ о выкидыше

После того, как Хилария Болдуин поделилась с подписчиками своей грустной историей о пережитом выкидыше, многие поддержали ее добрыми словами и пожеланиями. Однако нашлись и те, кто осудил женщину за чрезмерную откровенность.
Несмотря ни на что, супруги решили, что будут пытаться стать родителями в пятый раз. Однако едкие комментарии все-таки задели Хиларию. Она решила ответить «троллям» раз и навсегда и решительно расставила все точки над i. Теперь стало окончательно ясно, почему Болдуин рассказала о том, что с ней произошло. Она хотела поддержать других женщин, оказавшихся в подобной ситуации.
Хилария озвучила свою позицию и явно дала понять, что не намерена вступать ни в какие дискуссии. Именно об этом свидетельствуют ее свежие снимки с мужем и детьми. Она готовится к Рождеству и проводит много времени с наследниками, находя отдушину в семье. А толки непременно улягутся со временем.