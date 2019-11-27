«Мы не должны стыдиться»: Хилария Болдуин ответила хейтерам, затравившим ее за откровенный рассказ о выкидыше

12 ноября у супруги Алека Болдуина второй выкидыш за год. Она решилась рассказать об этом горестном событии фолловерам, но неожиданно столкнулась с волной негативных комментариев. Хилария нашла в себе силы ответить обидчикам.

После того, как Хилария Болдуин поделилась с подписчиками своей грустной историей о пережитом выкидыше, многие поддержали ее добрыми словами и пожеланиями. Однако нашлись и те, кто осудил женщину за чрезмерную откровенность.

Несмотря ни на что, супруги решили, что будут пытаться стать родителями в пятый раз. Однако едкие комментарии все-таки задели Хиларию. Она решила ответить «троллям» раз и навсегда и решительно расставила все точки над i. Теперь стало окончательно ясно, почему Болдуин рассказала о том, что с ней произошло. Она хотела поддержать других женщин, оказавшихся в подобной ситуации.

«Я – часть большинства, а не меньшинства. Но из-за давления общества многие из нас молчат, испытывая боль от одиночества. Я хочу поддержать возможность делиться тем, что происходит у нас в жизни, если этого хочется. Чтобы знать, что мы не одиноки и не ''сломаны''. Мы открываемся навстречу любви. И мы никогда не должны этого стыдиться. Даже если все идет не по плану», — написала супруга актера в инстаграм-историях.

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Хилария озвучила свою позицию и явно дала понять, что не намерена вступать ни в какие дискуссии. Именно об этом свидетельствуют ее свежие снимки с мужем и детьми. Она готовится к Рождеству и проводит много времени с наследниками, находя отдушину в семье. А толки непременно улягутся со временем.