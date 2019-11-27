Эксперты считают, что Виктории Бекхэм придется закрыть свой модный Дом

Владельцы Victoria Beckham раскрыли свои финансовые показатели за 2018 год и подтвердили, что бренд не принес ни цента. Несмотря на уверения Бекхэм, что «все идет по плану», эксперты уже поставили крест на модной марке Виктории.

Виктория Бекхэм начала свой путь в качестве дизайнера, выпустив капсульную коллекцию платьев в 2008 году. Сейчас «перчинка» владеет целой бизнес-империей, в которую входит бренд Victoria Beckham, лейбл Victoria by Victoria Beckham, а с недавних пор Бекхэм стала выпускать под своим именем и бьюти-продукцию. Несмотря на видимый успех марки и постоянно расширение деятельности, финансовые отчеты организации ставят под сомнение рентабельность модного Дома.

Судя по цифрам, предоставленными брендом, бизнес вообще не приносит звезде денег. Ситуацию омрачает тот факт, что Victoria Beckham никогда их и не приносил. Уже 11 лет Виктория занимается маркой, которая с каждым годом съедает все больше денег.

В течение 2018-го компания потеряла 12,3 млн фунтов стерлингов, а в процентном соотношении расходы бренда выросли на 18% по сравнению с предыдущим годом.

В последнее время Виктория уделяет большое внимание пиару бренда. «Перчинка» посещает огромное количество светских мероприятий, чтобы рассказать о марке. Активно развивается и направление коллабораций.

1 2 3 ... 9 В деловом издании Business of Fashion появилась информация о доходах бренда Виктории Бекхэм

К сожалению, ни партнерство с Farfetch, ни совместная коллекция с Reebok не помогли улучшить показатели продаж. Эксперты полагают, что рано или поздно Виктория закроет невыгодный бизнес. Сама Бекхэм прокомментировала ситуацию так: «Если я хочу, чтобы мой бренд существовал через 10, 20, 30 лет, то нужно начать покрывать свои расходы и стать рентабельными. Сейчас мы движемся в правильном направлении, но окупаемость не может прийти так быстро».

