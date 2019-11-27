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Эксперты считают, что Виктории Бекхэм придется закрыть свой модный Дом

Владельцы Victoria Beckham раскрыли свои финансовые показатели за 2018 год и подтвердили, что бренд не принес ни цента. Несмотря на уверения Бекхэм, что «все идет по плану», эксперты уже поставили крест на модной марке Виктории.
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм начала свой путь в качестве дизайнера, выпустив капсульную коллекцию платьев в 2008 году. Сейчас «перчинка» владеет целой бизнес-империей, в которую входит бренд Victoria Beckham, лейбл Victoria by Victoria Beckham, а с недавних пор Бекхэм стала выпускать под своим именем и бьюти-продукцию. Несмотря на видимый успех марки и постоянно расширение деятельности, финансовые отчеты организации ставят под сомнение рентабельность модного Дома. 

Судя по цифрам, предоставленными брендом, бизнес вообще не приносит звезде денег. Ситуацию омрачает тот факт, что Victoria Beckham никогда их и не приносил. Уже 11 лет Виктория занимается маркой, которая с каждым годом съедает все больше денег.

Виктория Бекхэм

В течение 2018-го компания потеряла 12,3 млн фунтов стерлингов, а в процентном соотношении расходы бренда выросли на 18% по сравнению с предыдущим годом.

В последнее время Виктория уделяет большое внимание пиару бренда. «Перчинка» посещает огромное количество светских мероприятий, чтобы рассказать о марке. Активно развивается и направление коллабораций.

  • Виктория Бекхэм
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    В деловом издании Business of Fashion появилась информация о доходах бренда Виктории Бекхэм
    Смотреть галерею

К сожалению, ни партнерство с Farfetch, ни совместная коллекция с Reebok не помогли улучшить показатели продаж. Эксперты полагают, что рано или поздно Виктория закроет невыгодный бизнес. Сама Бекхэм прокомментировала ситуацию так: «Если я хочу, чтобы мой бренд существовал через 10, 20, 30 лет, то нужно начать покрывать свои расходы и стать рентабельными. Сейчас мы движемся в правильном направлении, но окупаемость не может прийти так быстро».

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27 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images
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Виктория Бекхэм

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Все ее наряды рассчитаны на худых и очень худых, а сейчас же в моде т.н. бодипозитив. Толстых с каждым годом все больше и больше, худеть теперь не модно, а лишним весом принято чуть ли не гордиться🙈 Так что ничего удивительного, что продаж нет - нет клиентов. А так-то платья у нее крутые, жаль, дорогущие.

  • Не понимаю всеобщего восхищения ее вкусом, особенно последние ее выходы в этой жуткой обуви на каблуке с открытым носом - вообще жуть и безвкусица)Не удивительно, что никто не покупает ее одежду))

  • Если с ценовой политикой разобраться б и делать аналог Зары.Зачем в люкс полезла, не понятно. В этом сегменте звания жены футболиста недостаточно.

  • У неё цены как у Dolce &Gabbana, а качество там самое заурядное , да и дизайн тоже . У меня было два платья , ну ни о чем , не стоит это таких денег, а ее джинсы вообще мягко скажем , тряпка. В Америке ее бизнес не пошёл , даже когда с Таргет было сотрудничество. Просто в мире огромное количество других брендов , много молодых талантливых дизайнеров , причём за нормальную цену . И выглядит Виктория очень странно в последнее время, о былого стиля и стрижке не осталось и следа . Какое то недоразумение .

  • просто людям уже не нужна одежда, людям нужны другие ценности, любимая семья, возможность путешествовать, а всех этих шмоток сейчас навалов и спроса нет уже такого, как раньше в 90-е все хотели гуччи, шанели и т д

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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