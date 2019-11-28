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Анастасия Решетова призналась, что после рождения сына ее больше не расстраивают недостатки внешности

Новоиспеченная мама Анастасия Решетова обрела полную гармонию с собой. Это случилось после рождения первого ребенка, сына Ратмира.
Анастасия Решетова

16 октября Анастасия Решетова впервые стала мамой. Девушка родила сына от своего возлюбленного (жениха, мужа — нужное подчеркнуть) Тимати. Мальчика решили назвать Ратмиром. 

Имя малыша выбрано не случайно — так звали одного из лучших друзей Тимати, певца Ратмира Шишкова. В 2007 году он трагически погиб в автокатастрофе. Решетова сама предложила возлюбленному назвать новорожденного сына в честь друга. 

Анастасия Решетова

28 ноября Решетова обратилась к своим подписчикам в Инстаграме и рассказала, что перестала строго относиться к себе после родов. По словам модели, она приводит себя в форму постепенно, а вот убиваться на тренировках до изнеможения и сидеть на жестких диетах не готова. Теперь она относится к своему телу с большой любовью. 

«На данный момент я настолько в гармонии с собой, что те мои недостатки, которые раньше меня могли очень сильно расстроить, теперь и вовсе не вызывают никаких волнений. Я знаю, что они меня не портят, но и без них будет лучше», — рассказала Решетова, отметив, что причина такой ментальной перемены ей не известна.  «Либо сыграла перестройка гормонов, либо просто взрослею», — сказала Анастасия. 

Напомним, недавно Решетова случайно засветила лицо маленького Ратмира. Поклонники модели отметили, что сын модели и рэпера очень похож на Тимати.

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28 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram, Instagram
Теги

Тимати, Анастасия Решетова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • да че расстраиваться, как надоедят недостатки, пойдет отрежет

  • Ее слова ни о чем. Она и так стройная, есть рельеф, так что ей убиваться в спортзалах вообще не надо. Щас еще скинет послеродовые объёмы и будет выглядеть, как будто и не рожала. Вообще, меня всегда удивляла фанатичная любовь к своему тему у худых, казалось бы, ты и так худой, фигура не выглядит как шкафчик, чего еще надо. Жизнью наслаждаться надо, а не упахиваться и давиться курогрудкой и листочком салата.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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