Анастасия Решетова призналась, что после рождения сына ее больше не расстраивают недостатки внешности

Новоиспеченная мама Анастасия Решетова обрела полную гармонию с собой. Это случилось после рождения первого ребенка, сына Ратмира.

16 октября Анастасия Решетова впервые стала мамой. Девушка родила сына от своего возлюбленного (жениха, мужа — нужное подчеркнуть) Тимати. Мальчика решили назвать Ратмиром.

Имя малыша выбрано не случайно — так звали одного из лучших друзей Тимати, певца Ратмира Шишкова. В 2007 году он трагически погиб в автокатастрофе. Решетова сама предложила возлюбленному назвать новорожденного сына в честь друга.

28 ноября Решетова обратилась к своим подписчикам в Инстаграме и рассказала, что перестала строго относиться к себе после родов. По словам модели, она приводит себя в форму постепенно, а вот убиваться на тренировках до изнеможения и сидеть на жестких диетах не готова. Теперь она относится к своему телу с большой любовью.

«На данный момент я настолько в гармонии с собой, что те мои недостатки, которые раньше меня могли очень сильно расстроить, теперь и вовсе не вызывают никаких волнений. Я знаю, что они меня не портят, но и без них будет лучше», — рассказала Решетова, отметив, что причина такой ментальной перемены ей не известна. «Либо сыграла перестройка гормонов, либо просто взрослею», — сказала Анастасия.

1 2 3 ... 8 Анастасия Решетова и Тимати недавно стали родителями

Напомним, недавно Решетова случайно засветила лицо маленького Ратмира. Поклонники модели отметили, что сын модели и рэпера очень похож на Тимати.