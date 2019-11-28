Женя Огурцова перестала скрывать своего третьего мужа

Кумир миллионов девочек по всей России Женя «Ранетка» Огурцова в свои 29 лет вышла замуж в третий раз! Спустя день после свадьбы девушка раскрыла личность своего супруга.

26 ноября экс-«Ранетка» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз. Певица активно делилась подробностями торжества в Инстаграме, но вот лицо своего новоиспеченного супруга не показала. Женя обещала, что раскроет все карты на следующий день. И действительно, она опубликовала на своем YouTube-канале влог «Свадьба Жени». Там мы увидели мужа барышни во всей красе.

Итак, третьим (и, надеемся, последним) законным избранником Огурцовой стал 32-летний музыкант Николай Осипов. Мужчина — основатель кавер-групп «Роллс Бенд», «Майами» и «Манхеттен».

В видео Николай трогательно признается Жене в любви и говорит, что их жизнь не изменится после свадьбы. Музыкант также отметил, что его нисколько не смущает наличие у Огурцовой сына от предыдущих отношений. «Это же не болезнь. Все зависит от зрелости внутренней исключительно», — заявил мужчина.

Женя Огурцова с сыном Марком

Напомним, первым мужем Огурцовой стал музыкант Павел Аверин, с ним она прожила три года. «Развелись по моей инициативе. Ни о каких чувствах речи уже не шло — мы стали просто друзьями», — рассказывала певица. Во второй раз Женя вышла замуж за Анатолия Романова. В 2015 году у них родился сын Марк.



Второй брак Огурцовой закончился в июне 2019 года, а спустя месяц она объявила, что согласилась сходить на свидание с молодым человеком. Вскоре они съехались. Женя рассказывала, что ее новый возлюбленный нашел общий язык с Марком, а уже в сентябре Огурцова снова сказала «да».