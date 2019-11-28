Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Западные СМИ сообщили о расставании Аврил Лавин и ее бойфренда-миллионера

Пресса сообщила о расставании 35-летней певицы Аврил Лавин и ее возлюбленного, сына техасского миллиардера Филиппа Сарофима. Информацию подтвердил инсайдер. 
Аврил Лавин

Аврил Лавин начала встречаться с Филиппом Сарофимом в феврале 2018 года. Пара не скрывала своих отношений и часто выходила в свет вместе.

Влюбленные познакомились благодаря общим друзьям и быстро нашли общий язык. Через несколько месяцев после начала романа Лавин и Сарофим съездили в романтическую поездку в Италию. 

Последний раз пару видели вместе в июне 2019-го во время совместного шопинга в Лос-Анджелесе. 27 ноября издание E! News опубликовало сообщение о том, что Аврил и Филипп расстались. 

Филипп Сэрофим, Аврил Лавин

О причинах разрыва пары ничего не известно. Судя по всему, Лавин не спешит расстраиваться: на днях она повеселилась на дне рождения своего приятеля. К тому же сейчас певица очень занята — она гастролирует с туром Head Above Water.

Аврил два раза была замужем: в 2006 году она связала себя узами брака с вокалистом группы Sum 41 Дереком Уибли, с которым развелась в 2010-м. Уже через три года артистка вышла замуж за солиста группы Nickelback Чада Крюгера, но и этот брак не был долгим.

Перейти к обсуждению


28 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News
Теги

Аврил Лавин

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.