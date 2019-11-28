Западные СМИ сообщили о расставании Аврил Лавин и ее бойфренда-миллионера

Пресса сообщила о расставании 35-летней певицы Аврил Лавин и ее возлюбленного, сына техасского миллиардера Филиппа Сарофима. Информацию подтвердил инсайдер.

Аврил Лавин начала встречаться с Филиппом Сарофимом в феврале 2018 года. Пара не скрывала своих отношений и часто выходила в свет вместе.



Влюбленные познакомились благодаря общим друзьям и быстро нашли общий язык. Через несколько месяцев после начала романа Лавин и Сарофим съездили в романтическую поездку в Италию.

Последний раз пару видели вместе в июне 2019-го во время совместного шопинга в Лос-Анджелесе. 27 ноября издание E! News опубликовало сообщение о том, что Аврил и Филипп расстались.

О причинах разрыва пары ничего не известно. Судя по всему, Лавин не спешит расстраиваться: на днях она повеселилась на дне рождения своего приятеля. К тому же сейчас певица очень занята — она гастролирует с туром Head Above Water.

Аврил два раза была замужем: в 2006 году она связала себя узами брака с вокалистом группы Sum 41 Дереком Уибли, с которым развелась в 2010-м. Уже через три года артистка вышла замуж за солиста группы Nickelback Чада Крюгера, но и этот брак не был долгим.

