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Маргарита Симоньян впервые опубликовала видео с грудной дочерью

19 октября Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой. На днях журналистка поделилась милым видеороликом с дочерью Маро и рассказала о ее первых достижениях. 
Маргарита Симоньян

В Инстаграме Маргариты Симоньян часто появляются ее дети: 6-летняя Марьяна и 5-летний Баграт. Журналистка предпочитает скрывать их лица, но это не мешает фолловерам умиляться забавным сценкам из жизни детей и даже гадать, на кого они больше похожи: на маму или папу. 

Теперь новой звездой соцсетей становится младшая дочь Маргариты. 27 ноября Симоньян разместила новый пост в Инстаграме, где впервые показала месячную Маро на видео. В нем бабушка кормит внучку из бутылочки.

«Маро Тиграновне сегодня сорок дней. Она уже умеет, как папа, сурово хмурить брови и шлет привет всем добрым людям», — подписала ролик Маргарита.

Несмотря на то, что лицо девочки было скрыто стикером, многие заметили, что Маро охотно откликается на голос родственницы и поворачивает голову в сторону объектива.

«Так трогательно», «Здоровья большого крошке Маро и счастья», «Какая прелесть. Любит поесть и от удовольствия кряхтит!» — прокомментировали видео пользователи Сети.

Некоторые фолловеры Маргариты пожалели, что в кадре не присутствует отец малышки — Тигран Кеосаян. Маро стала его пятым ребенком. Помимо трех наследников от журналистки, у Тиграна есть две старшие дочери от первого брака с Аленой Хмельницкой: Александра и Ксения.

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28 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @_m_simonyan/Instagram, Persona Stars
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Маргарита Симоньян

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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