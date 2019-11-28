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Каким правилам должны будут следовать Кейт Миддлтон и Меган Маркл на свадьбе принцессы Беатрис

Принцесса Беатрис вовсю готовится к свадьбе с мультимиллионером Эдоардо Моцци, несмотря на неприятности, в которые попал ее отец принц Эндрю из-за скандального интервью. Эксперт поведала, какие правила необходимо соблюдать приглашенным на торжество членам королевской семьи.
принцесса Беатрис, Эдоардо Моцци

В конце сентября принцесса Беатрис объявила о помолвке с мультимиллионером Эдоардо Мапелли Моцци. Точная дата свадьбы пока не объявлена, но торжество должно состояться в 2020 году. Несмотря на переживания Беатрис, о которых пишут таблоиды, пока официальных сообщений об отмене пышного празднества не было.

Наверняка не только герцогиня Йоркская сейчас занята поиском подходящего свадебного наряда. Кейт Миддлтон и Меган Маркл также могли задуматься, в чем же отправятся в церковь. Недавно королевский эксперт Мика Майер поведала изданию Insider о том, какие правила герцогиням понадобится соблюсти, чтобы не нарушить традиции.

Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта
Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой на свадьбе сестры
Главное, чем стоит озаботиться при выборе аутфита, — это головной убор. Да-да, Мейер утверждает: «Шляпка считается самым важным аксессуаром для леди, которая собирается на традиционную английскую свадьбу».

Кроме того, монаршим особам нужно непременно надеть колготки (наверное, это не самое любимое правило Меган Маркл, которую не раз порицали за игнорирование этого предмета одежды). Кроме того, герцогиням необходимо сделать ставку на длинные платья или пальто и не забыть, что плечи непременно должны быть прикрыты.

Также приглашенным следует избегать белого цвета, но это правило кажется довольно очевидным. По словам эксперта, Кейт и Меган постараются одеться так, чтобы не перетянуть все внимание на себя. В конце концов, ведь это звездный час Беатрис, так что в назначенный день именно она должна блистать.

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28 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru
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Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Принцесса Беатрис

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Да таким же, каким они обычно следуют: у Кейт внезапно ветер начнет задирать подол, а она будет его ловить, как было на свадьбе Юджинии, у Меган будет новость о пополнении в семействе.

  • Они яркая пара. Оба с нетипичной внешностью. Но при этом похожи друг на друга. Образованные и интеллигентные. Проживут всю жизнь. Желаю Беатрис и Эдоардо счастья и согласия. Пусть торжество пройдёт хорошо.

  • Беги Эдик , Беги.

  • Не перетянуть внимание на себя от этого чудища проблематично.

  • Жоних , похоже , не умен.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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