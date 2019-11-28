Каким правилам должны будут следовать Кейт Миддлтон и Меган Маркл на свадьбе принцессы Беатрис

Принцесса Беатрис вовсю готовится к свадьбе с мультимиллионером Эдоардо Моцци, несмотря на неприятности, в которые попал ее отец принц Эндрю из-за скандального интервью. Эксперт поведала, какие правила необходимо соблюдать приглашенным на торжество членам королевской семьи.

В конце сентября принцесса Беатрис объявила о помолвке с мультимиллионером Эдоардо Мапелли Моцци. Точная дата свадьбы пока не объявлена, но торжество должно состояться в 2020 году. Несмотря на переживания Беатрис, о которых пишут таблоиды, пока официальных сообщений об отмене пышного празднества не было.

Наверняка не только герцогиня Йоркская сейчас занята поиском подходящего свадебного наряда. Кейт Миддлтон и Меган Маркл также могли задуматься, в чем же отправятся в церковь. Недавно королевский эксперт Мика Майер поведала изданию Insider о том, какие правила герцогиням понадобится соблюсти, чтобы не нарушить традиции.

Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой на свадьбе сестры

Главное, чем стоит озаботиться при выборе аутфита, — это головной убор. Да-да, Мейер утверждает: «Шляпка считается самым важным аксессуаром для леди, которая собирается на традиционную английскую свадьбу».

Кроме того, монаршим особам нужно непременно надеть колготки (наверное, это не самое любимое правило Меган Маркл, которую не раз порицали за игнорирование этого предмета одежды). Кроме того, герцогиням необходимо сделать ставку на длинные платья или пальто и не забыть, что плечи непременно должны быть прикрыты.

Также приглашенным следует избегать белого цвета, но это правило кажется довольно очевидным. По словам эксперта, Кейт и Меган постараются одеться так, чтобы не перетянуть все внимание на себя. В конце концов, ведь это звездный час Беатрис, так что в назначенный день именно она должна блистать.