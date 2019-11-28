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Ноша не тянет: Ирина Винер-Усманова вышла в свет под тяжестью своих невероятных бриллиантовых украшений

Ирина Александровна посвятила жизнь спорту, совершив настоящую революцию в художественной гимнастике. 27 ноября великую во всех отношениях женщину удостоили очередной награды.
Ирина Винер-Усманова

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова получила награду за достижения в спорте. Речь идет о премии журнала GQ, которая прошла 27 ноября. Ирина Александровна поднялась на сцену в черном платье в пол. Его полупрозрачный лиф был украшен цветами, добавляя аутфиту драматичности. Винер-Усманова дополнила свой образ бриллиантовой диадемой, а также стильными серьгами, крупными браслетами и замысловатым колье. Ослепительно!

Ирина Винер-Усманова

«Я, честно говоря, первый раз на таком вечере, где присутствуют лучшие женщины. И неплохие мужчины. Поэтому мне очень приятно и в некоторой степени даже волнительно. Но нужно было, конечно, показать моих детей. Потому что я — это мои дети. Я очень рада, что заслужила такую награду, потому что у меня обычно флаг России, наш гимн — очень популярная песенка, семь золотых медалей из восьми, но это все было вчера. Сегодня это уже большой вопрос, нужно снова очень много работать, тем более когда у нас такие истории случаются с нашими спортсменами на Олимпийских играх», — сказала Винер-Усманова, намекнув на непростую ситуацию с допинговыми скандалами и выступлением под нейтральным флагом.

Алина Кабаева, Ирина Винер-Усманова

Когда Ирина Александровна спустилась со сцены и вернулась за стол, Игорь Верник задал ей несколько вопросов. Ведущий поинтересовался, всегда ли тренер выглядит так сногсшибательно. Винер-Усманова дала неожиданный ответ: «Нет, что вы. На тренировках я как бомж из-под моста. Делаю резкие замечания. И это меня, наверное, совсем не красит».

  • Ирина Винер-Усманова
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    71-летняя Ирина Винер-Усманова вышла в свет в платье и шубе, сверкая бриллиантами
    Смотреть галерею

Мы же не перестаем удивляться тому, как Ирина Александровна всегда эффектно выглядит на светских мероприятиях. А что скажете вы?

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28 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Starface, PhotoXPress.ru, Станислав Красильников, Сергей Виноградов, Валерий Шарифулин/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, пресс-служба Conde Nast
Теги

Ирина Винер

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Какой ослепительный наряд из перьев, прям снежный человек в брюликах)))

  • украшения конечно красивые, но на ней как то убого смотрятся, то ли наряды не правильно подобраны, то ли украшения, короче не красиво

  • Ах-ха, насмешила! Как бомж из-под моста.. Все бы такие бомжи были!

  • черте что и сбоку бантик...

  • Она всегда нарядная с большим перебором. Нет в ней элегантности, но зато деньги есть))

  • какой нечеловеческий злой взгляд у обеих

  • Крутая женщина характерная, даже через фото чувствуется.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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