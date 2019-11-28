Ноша не тянет: Ирина Винер-Усманова вышла в свет под тяжестью своих невероятных бриллиантовых украшений

Ирина Александровна посвятила жизнь спорту, совершив настоящую революцию в художественной гимнастике. 27 ноября великую во всех отношениях женщину удостоили очередной награды.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова получила награду за достижения в спорте. Речь идет о премии журнала GQ, которая прошла 27 ноября. Ирина Александровна поднялась на сцену в черном платье в пол. Его полупрозрачный лиф был украшен цветами, добавляя аутфиту драматичности. Винер-Усманова дополнила свой образ бриллиантовой диадемой, а также стильными серьгами, крупными браслетами и замысловатым колье. Ослепительно!



«Я, честно говоря, первый раз на таком вечере, где присутствуют лучшие женщины. И неплохие мужчины. Поэтому мне очень приятно и в некоторой степени даже волнительно. Но нужно было, конечно, показать моих детей. Потому что я — это мои дети. Я очень рада, что заслужила такую награду, потому что у меня обычно флаг России, наш гимн — очень популярная песенка, семь золотых медалей из восьми, но это все было вчера. Сегодня это уже большой вопрос, нужно снова очень много работать, тем более когда у нас такие истории случаются с нашими спортсменами на Олимпийских играх», — сказала Винер-Усманова, намекнув на непростую ситуацию с допинговыми скандалами и выступлением под нейтральным флагом.

Когда Ирина Александровна спустилась со сцены и вернулась за стол, Игорь Верник задал ей несколько вопросов. Ведущий поинтересовался, всегда ли тренер выглядит так сногсшибательно. Винер-Усманова дала неожиданный ответ: «Нет, что вы. На тренировках я как бомж из-под моста. Делаю резкие замечания. И это меня, наверное, совсем не красит».

1 2 3 ... 9 71-летняя Ирина Винер-Усманова вышла в свет в платье и шубе, сверкая бриллиантами

Мы же не перестаем удивляться тому, как Ирина Александровна всегда эффектно выглядит на светских мероприятиях. А что скажете вы?