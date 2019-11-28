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«Возраст — это свобода!»: Роза Сябитова выложила фото, на котором позирует голой

Ведущая «Давай поженимся!» ошарашила подписчиков новой откровенной фотографией и поразмышляла о счастливых 50-летних женщинах, к которым причислила и себя.
Роза Сябитова

57-летняя Роза Сябитова озадачилась вопросом: кто они — 50-летние женщины? Телеведущая процитировала итальянскую актрису Изабеллу Росселлини, которая гордо заявляла: «Возраст — это свобода!». Сябитова абсолютно с ней согласна: «Тебе плевать, будут ли мужики пялиться на твою за***, тебе начхать, что скажут занудные подруги».

Роза заявила, что «в этой свободе больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице, которая сидит в ресторане и глядится ежеминутно в смартфон: как помада, как прическа, как реснички?».

Роза Сябитова

Подписчики встретили признание, сопровождаемое откровенной фотографией, на ура: «Именно так, как говорила мудрая Изабелла! Освобождаемся и наслаждаемся!», «Какая умница, Вы пример для многих!», «Такая классная! Жизнерадостная! Умница! Возраст вообще испарился! Просто красивая дама!», «Полностью согласна, я считаю, что возраст женщины определяется ее планами на будущее, а у меня планов еще много».

Телеведущая призналась, что рада принадлежать поколению женщин, у которых впереди долгая, полная интересных событий жизнь. Мы считаем, что возраст — это всего лишь цифры, все зависит от того, как человек себя ощущает.

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28 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @syabitova_roza/Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars
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Роза Сябитова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ну считает 50-летняя бабушка себя сексуальнее 20-летних девушек - и пусть считает, жалко, что ли? PS. Как развидеть фотографии?🙈

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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