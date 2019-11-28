«Возраст — это свобода!»: Роза Сябитова выложила фото, на котором позирует голой

Ведущая «Давай поженимся!» ошарашила подписчиков новой откровенной фотографией и поразмышляла о счастливых 50-летних женщинах, к которым причислила и себя.

57-летняя Роза Сябитова озадачилась вопросом: кто они — 50-летние женщины? Телеведущая процитировала итальянскую актрису Изабеллу Росселлини, которая гордо заявляла: «Возраст — это свобода!». Сябитова абсолютно с ней согласна: «Тебе плевать, будут ли мужики пялиться на твою за***, тебе начхать, что скажут занудные подруги».

Роза заявила, что «в этой свободе больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице, которая сидит в ресторане и глядится ежеминутно в смартфон: как помада, как прическа, как реснички?».

Подписчики встретили признание, сопровождаемое откровенной фотографией, на ура: «Именно так, как говорила мудрая Изабелла! Освобождаемся и наслаждаемся!», «Какая умница, Вы пример для многих!», «Такая классная! Жизнерадостная! Умница! Возраст вообще испарился! Просто красивая дама!», «Полностью согласна, я считаю, что возраст женщины определяется ее планами на будущее, а у меня планов еще много».

Телеведущая призналась, что рада принадлежать поколению женщин, у которых впереди долгая, полная интересных событий жизнь. Мы считаем, что возраст — это всего лишь цифры, все зависит от того, как человек себя ощущает.