Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Хейли Бибер поплатилась осиной талией за поедание фастфуда

27 ноября Хейли Бибер приняла участие в пляжной фотосессии. 23-летняя модель позировала в крохотном бикини, которое выдало ее маленький секрет.
Хейли Бибер

Хейли Бибер заметили на пляже в Майами. Девушка приехала к океану не для того, чтобы отдохнуть, а совсем наоборот: модель снималась для новой фотосессии. На кадрах 23-летняя блондинка предстала в мини-бикини глубокого синего цвета, с распущенными вьющимися волосами и с алой помадой на губах. 

Хейли Бибер

Джастин Бибер приехал на съемку поддержать супругу. На протяжении всего рабочего дня он наблюдал за возлюбленной с берега. По словам очевидцев, в перерывах Хейли сразу же шла к мужу, чтобы нежно обнять его и поделиться своими впечатлениями.

Хейли Бибер

Несмотря на, казалось бы, идеальную картину, все испортила одна крошечная деталь. Дело в том, что в качестве аксессуара Бибер надела золотую цепочку на живот. Коварное украшение вонзилось в бока модели — создалось впечатление, что Хейли заметно поправилась. 

Не секрет, что Джастин и Хейли — большие поклонники фастфуда. Новоиспеченные супруги начали свою семейную жизнь с похода за бургерами, а совсем недавно появились на открытии ресторана Black Star и даже взяли с собой родителей. Хейли часто пьет газировку и берет еду на вынос в пиццерии. Видимо, модели стоит пересмотреть рацион, чтобы как можно дольше оставаться в форме.

Перейти к обсуждению 2


28 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @stephenbaldwin7, @pattiemallette/Instagram, Legion-Media.ru, East News
Теги

Хейли Болдуин

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • и это модель??

  • А я считаю, шикарно выглядит для непостановочных фото👍🏻

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.