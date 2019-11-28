Хейли Бибер поплатилась осиной талией за поедание фастфуда

27 ноября Хейли Бибер приняла участие в пляжной фотосессии. 23-летняя модель позировала в крохотном бикини, которое выдало ее маленький секрет.

Хейли Бибер заметили на пляже в Майами. Девушка приехала к океану не для того, чтобы отдохнуть, а совсем наоборот: модель снималась для новой фотосессии. На кадрах 23-летняя блондинка предстала в мини-бикини глубокого синего цвета, с распущенными вьющимися волосами и с алой помадой на губах.

Джастин Бибер приехал на съемку поддержать супругу. На протяжении всего рабочего дня он наблюдал за возлюбленной с берега. По словам очевидцев, в перерывах Хейли сразу же шла к мужу, чтобы нежно обнять его и поделиться своими впечатлениями.

Несмотря на, казалось бы, идеальную картину, все испортила одна крошечная деталь. Дело в том, что в качестве аксессуара Бибер надела золотую цепочку на живот. Коварное украшение вонзилось в бока модели — создалось впечатление, что Хейли заметно поправилась.

Не секрет, что Джастин и Хейли — большие поклонники фастфуда. Новоиспеченные супруги начали свою семейную жизнь с похода за бургерами, а совсем недавно появились на открытии ресторана Black Star и даже взяли с собой родителей. Хейли часто пьет газировку и берет еду на вынос в пиццерии. Видимо, модели стоит пересмотреть рацион, чтобы как можно дольше оставаться в форме.