И сбоку шарфик: фанаты призадумались над новым образом Натальи Ветлицкой и ее увлечением розовым цветом

55-летняя Наталья Ветлицкая пришла в гости к Ивану Урганту на его вечернее шоу. Выпуск еще не вышел (смотрите в пятницу, 29 ноября), а его уже обсуждают в Сети. Все дело в довольно странном выборе аутфита.

Наталья Ветлицкая после долгого отпуска длиной в 15 лет вернулась в Россию и анонсировала грандиозный камбэк. В 2020 году она даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Конечно, выступления необходимо рекламировать. Вот Ветлицкая и приняла участие в шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант». Фото с ведущим популярного проекта и Натальей выложил еще один гость пятничного выпуска — Сергей Светлаков.

«Я в гостях у Вечернего Друга. Пятница. Посмотрим, посмотрим!» — подписал комик снимок.

Наталья, как все уже успели заметить в интервью Андрею Малахову, сменила стиль: теперь у певицы модные розовые волосы. Однако увлечение этим не самым солидным цветом переросло в нечто большее. Для выхода в свет Ветлицкая выбрала черные кожаные брюки, жакет и... ярко-розовый шарф. И он, мягко говоря, был не к месту.

«Ветлицкая — красотка», «Как фарфоровая», «Что за розовый взрыв?» — писали в комментариях фолловеры Светлакова.