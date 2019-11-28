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И сбоку шарфик: фанаты призадумались над новым образом Натальи Ветлицкой и ее увлечением розовым цветом

55-летняя Наталья Ветлицкая пришла в гости к Ивану Урганту на его вечернее шоу. Выпуск еще не вышел (смотрите в пятницу, 29 ноября), а его уже обсуждают в Сети. Все дело в довольно странном выборе аутфита.

Наталья Ветлицкая после долгого отпуска длиной в 15 лет вернулась в Россию и анонсировала грандиозный камбэк. В 2020 году она даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Конечно, выступления необходимо рекламировать. Вот Ветлицкая и приняла участие в шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант». Фото с ведущим популярного проекта и Натальей выложил еще один гость пятничного выпуска — Сергей Светлаков.

«Я в гостях у Вечернего Друга. Пятница. Посмотрим, посмотрим!» — подписал комик снимок. 

Наталья, как все уже успели заметить в интервью Андрею Малахову, сменила стиль: теперь у певицы модные розовые волосы. Однако увлечение этим не самым солидным цветом переросло в нечто большее. Для выхода в свет Ветлицкая выбрала черные кожаные брюки, жакет и... ярко-розовый шарф. И он, мягко говоря, был не к месту.

«Ветлицкая — красотка», «Как фарфоровая», «Что за розовый взрыв?» — писали в комментариях фолловеры Светлакова.

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28 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
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Наталья Ветлицкая

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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