Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель снова дает повод побеспокоиться о ее здоровье. На прошедшей в Берлине конференции женщина упала, когда поднималась на сцену.

28 ноября в столице Германии состоялась Берлинская конференция по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Одной из выступающих стала 65-летняя Ангела Меркель.



Канцлер Германии неожиданно споткнулась, когда поднималась на сцену. Ангела сама справилась с проблемой и встала без посторонне помощи, а уже перед началом вступления пошутила: «Я не заметила ступенек. Воспользуюсь ими, когда буду спускаться». Видео с инцидентом опубликовал на своем YouTube-канале таблоид Daily Mail.

Конечно, многие тут же заволоновались из-за состояния здоровья политика, ведь это уже не первый раз, когда с ней происходят странные вещи на официальных мероприятиях.

18 июня у Меркель случился приступ, когда она принимала в Германии президента Украины Владимира Зеленского. Женщина тряслась, будто от холода. Позже Ангела сказала, что все дело в обезвоживании, а ее здоровью ничего не угрожает.

1 2 3 ... 9 Ангела Меркель родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге

Приступы, однако, повторились: 27 июня Меркель стало плохо на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, а 10 июля — во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.