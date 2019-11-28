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Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель снова дает повод побеспокоиться о ее здоровье. На прошедшей в Берлине конференции женщина упала, когда поднималась на сцену.

28 ноября в столице Германии состоялась Берлинская конференция по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Одной из выступающих стала 65-летняя Ангела Меркель.

Канцлер Германии неожиданно споткнулась, когда поднималась на сцену. Ангела сама справилась с проблемой и встала без посторонне помощи, а уже перед началом вступления пошутила: «Я не заметила ступенек. Воспользуюсь ими, когда буду спускаться». Видео с инцидентом опубликовал на своем YouTube-канале таблоид Daily Mail.

Конечно, многие тут же заволоновались из-за состояния здоровья политика, ведь это уже не первый раз, когда с ней происходят странные вещи на официальных мероприятиях.

18 июня у Меркель случился приступ, когда она принимала в Германии президента Украины Владимира Зеленского. Женщина тряслась, будто от холода. Позже Ангела сказала, что все дело в обезвоживании, а ее здоровью ничего не угрожает.

Приступы, однако, повторились: 27 июня Меркель стало плохо на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, а 10 июля — во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

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28 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Ангела Меркель

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Да не упала, а споткнулась. С кем не бывает, вот уж новость так новость!

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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