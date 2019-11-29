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Наталья Водянова поздравила «особенную» младшую сестру с днем рождения

Оксана Кусакина, сестра супермодели Натальи Водяновой, отмечает день рождения. Девушку с особенностями развития Наталья трогательно поздравила в своем Инстаграме.

В семье модели Натальи Водяновой важный день. Ее младшая сестра Оксана отмечает день рождения. Конечно, Наталья не могла остаться в стороне и не поздравить родственницу в Инстаграме с ее праздником.

«Почти всем в своей жизни я обязана тому, что выросла в одной семье с этой, вдохновляющей, прекрасной девушкой — моей младшей сестрой Оксаной. С днем варения, родная! Спасибо тебе за все!» — написала Водянова, опубликовав совместный снимок с именинницей.

Оксана, напомним, страдает тяжелой формой аутизма и ДЦП с детства. Девушке пришлось пройти через многое. Об этом Наталья рассказывала в интервью:  «Я провела со своей младшей сестрой все детство. Я знаю, что такое косые взгляды, плевки, ругань, что такое абсолютная бедность, от которой ты не можешь отгородить ни себя, ни ребенка. Пенсия мизерная, в сад ребенка не берут…».

Неудивительно, что в 2004 году Наталья основала фонд «Обнаженные сердца», который помогает детям с особенностями развития. Модель очень резко реагирует на любые проявления несправедливости по отношению к людям с врожденными заболеваниями. Так, недавно она высказалась по поводу того, что Елена Малышева назвала детей с особенностями развития «кретинами» и «идиотами».

«Фонд ''Обнаженные сердца'' и я лично возмущены появлением на Первом канале программы Елены Малышевой с темами — дословно ''Откуда берутся кретины?'' и ''Мой ребенок — идиот''. Несмотря на откровенно популистский характер программы, мы считаем этически недопустимым использование устаревшей терминологии, содержащей оскорбительные для человека формулировки», — написала Водянова в своих соцсетях.

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29 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @natasupernova/Instagram
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Наталья Водянова

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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