Наталья Водянова поздравила «особенную» младшую сестру с днем рождения

Оксана Кусакина, сестра супермодели Натальи Водяновой, отмечает день рождения. Девушку с особенностями развития Наталья трогательно поздравила в своем Инстаграме.

В семье модели Натальи Водяновой важный день. Ее младшая сестра Оксана отмечает день рождения. Конечно, Наталья не могла остаться в стороне и не поздравить родственницу в Инстаграме с ее праздником.

«Почти всем в своей жизни я обязана тому, что выросла в одной семье с этой, вдохновляющей, прекрасной девушкой — моей младшей сестрой Оксаной. С днем варения, родная! Спасибо тебе за все!» — написала Водянова, опубликовав совместный снимок с именинницей.

Оксана, напомним, страдает тяжелой формой аутизма и ДЦП с детства. Девушке пришлось пройти через многое. Об этом Наталья рассказывала в интервью: «Я провела со своей младшей сестрой все детство. Я знаю, что такое косые взгляды, плевки, ругань, что такое абсолютная бедность, от которой ты не можешь отгородить ни себя, ни ребенка. Пенсия мизерная, в сад ребенка не берут…».

Неудивительно, что в 2004 году Наталья основала фонд «Обнаженные сердца», который помогает детям с особенностями развития. Модель очень резко реагирует на любые проявления несправедливости по отношению к людям с врожденными заболеваниями. Так, недавно она высказалась по поводу того, что Елена Малышева назвала детей с особенностями развития «кретинами» и «идиотами».

«Фонд ''Обнаженные сердца'' и я лично возмущены появлением на Первом канале программы Елены Малышевой с темами — дословно ''Откуда берутся кретины?'' и ''Мой ребенок — идиот''. Несмотря на откровенно популистский характер программы, мы считаем этически недопустимым использование устаревшей терминологии, содержащей оскорбительные для человека формулировки», — написала Водянова в своих соцсетях.