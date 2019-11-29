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«Счастлива жена — счастлив муж»: Анастасия Тарасова раскрыла секрет идеального брака

Оказывается, все легко и до неприличия просто. 25-летняя супруга футболиста, которая скоро станет мамой во второй раз, раскрыла все карты и поделилась тайной с подписчиками.

Несмотря на весь негатив, который в последнее время поступает в сторону семьи Тарасовых, Анастасия и Дмитрий по-настоящему счастливы. В чем же секрет? Его раскрыла Анастасия.

Будущая мама двоих детей опубликовала в инстаграм-историях фото, на котором запечатлена сама Тарасова и пышный букет роз, который ей преподнес возлюбленный. Подпись очень лаконична: «Счастлива жена — счастлив муж». И не поспоришь ведь!

Напомним, Дмитрию Тарасову сейчас приходится несладко. Сначала его обвинили в том, что он поднимает руку на женщин: экс-супруга Ольга Бузова в интервью рассказала, что стала жертвой домашнего насилия (правда, не называя имен), а затем в интервью на канале рэпера T-killah Тарасов и сам сказал, что жене можно «дать леща», пока она не беременна.

Чуть позже всплыла история с алиментами для старшей дочери. Месяц назад футболист потребовал сократить их размер с положенных 400 до 50 тысяч рублей. А на днях и вовсе решил, что хочет выплачивать Ангелине сумму прожиточного минимума — 15 тысяч рублей. 

«Все кредиты-ипотеки, о которых говорит Тарасов, он брал для того, чтобы улучшить лишь свое материальное положение. Просто не нужно покупать шикарные лимузины, дорогие дворцы, если у тебя нет денег. При этом он, возможно, слишком много потратил на последний отдых, поэтому хочет уменьшить размер дотаций дочери Ангелине», — с негодованием высказался Сергей Жорин, адвокат бывшей жены Тарасова Оксаны.

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29 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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4 комментария Добавить комментарий
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  • может женушку на заработки отправит, а не на дочери,которая никогда 25% от его зп не получала экономить будет?

  • Валить костенке надо, а она все сидит и рожает. Мужик никчемный, расплодился когда первый рот прокормить не может.

  • Каждый день по несколько статей об этих людях. Сколько можно?! Будьте уже счастливы в своей тишине и оставьте нас в покое!

  • Охотно верим

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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