«Счастлива жена — счастлив муж»: Анастасия Тарасова раскрыла секрет идеального брака

Оказывается, все легко и до неприличия просто. 25-летняя супруга футболиста, которая скоро станет мамой во второй раз, раскрыла все карты и поделилась тайной с подписчиками.

Несмотря на весь негатив, который в последнее время поступает в сторону семьи Тарасовых, Анастасия и Дмитрий по-настоящему счастливы. В чем же секрет? Его раскрыла Анастасия.

Будущая мама двоих детей опубликовала в инстаграм-историях фото, на котором запечатлена сама Тарасова и пышный букет роз, который ей преподнес возлюбленный. Подпись очень лаконична: «Счастлива жена — счастлив муж». И не поспоришь ведь!

Напомним, Дмитрию Тарасову сейчас приходится несладко. Сначала его обвинили в том, что он поднимает руку на женщин: экс-супруга Ольга Бузова в интервью рассказала, что стала жертвой домашнего насилия (правда, не называя имен), а затем в интервью на канале рэпера T-killah Тарасов и сам сказал, что жене можно «дать леща», пока она не беременна.

Чуть позже всплыла история с алиментами для старшей дочери. Месяц назад футболист потребовал сократить их размер с положенных 400 до 50 тысяч рублей. А на днях и вовсе решил, что хочет выплачивать Ангелине сумму прожиточного минимума — 15 тысяч рублей.

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«Все кредиты-ипотеки, о которых говорит Тарасов, он брал для того, чтобы улучшить лишь свое материальное положение. Просто не нужно покупать шикарные лимузины, дорогие дворцы, если у тебя нет денег. При этом он, возможно, слишком много потратил на последний отдых, поэтому хочет уменьшить размер дотаций дочери Ангелине», — с негодованием высказался Сергей Жорин, адвокат бывшей жены Тарасова Оксаны.