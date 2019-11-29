«Мисс Грация»: Оксана Самойлова не уверена, что Лея повторит успехи старшей сестры в гимнастике, но все равно ее поддерживает

Не так давно Оксана Самойлова записала 5-летнюю дочь в секцию художественной гимнастики. На днях она поделилась забавным видео с открытого урока. Супруга Джигана уже задумывается, не стоило ли отдать озорницу Лею на дзюдо...

28 ноября Оксана Самойлова разместила новый пост в Инстаграме. Многодетная мама выложила забавное видео с открытого урока в секции художественной гимнастики, которую посещает ее 5-летняя дочь. Оксана признавалась, что это уже пятая попытка заинтересовать Лею данным видом спорта, и, кажется, сейчас девочка получает большое удовольствие от занятий.

В видео ученицы занимались под веселую музыку. Загорелая Лея старалась изо всех сил. От усердия девочка даже один раз упала! Она внимательно следила за действиями преподавателя и повторяла каждое движение, демонстрируя отличную гибкость. Лея с легкостью делала «колечко», дотягиваясь носками до затылка.

«Сегодня был открытый урок по гимнастике у Мисс грации. Может, правда, лучше на дзюдо?» — с юмором поинтересовалась Оксана у подписчиков.

«Самый грациозный дзюдоист», «На эту девочку можно смотреть бесконечно», «Взгляд кошки, а грация картошки, но умничка, старается так», — писали фолловеры супруги Джигана. Неуклюжесть Леи поклонники ее мамы посчитали очаровательной. К тому же, главное — что девочка с нескрываемым интересом выполняла все упражнения.

1 2 3 ... 10 Лея — средняя дочь Джигана и Оксаны Самойловой

Напомним, что Джиган и Оксана Самойлова воспитывают трех дочерей: Ариелу, Лею и Майю. В настоящее время супруга рэпера ждет четвертого ребенка.