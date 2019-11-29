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«Мисс Грация»: Оксана Самойлова не уверена, что Лея повторит успехи старшей сестры в гимнастике, но все равно ее поддерживает

Не так давно Оксана Самойлова записала 5-летнюю дочь в секцию художественной гимнастики. На днях она поделилась забавным видео с открытого урока. Супруга Джигана уже задумывается, не стоило ли отдать озорницу Лею на дзюдо... 
Оксана Самойлова

28 ноября Оксана Самойлова разместила новый пост в Инстаграме. Многодетная мама выложила забавное видео с открытого урока в секции художественной гимнастики, которую посещает ее 5-летняя дочь. Оксана признавалась, что это уже пятая попытка заинтересовать Лею данным видом спорта, и, кажется, сейчас девочка получает большое удовольствие от занятий.

Лея Устименко-Вайнштейн

В видео ученицы занимались под веселую музыку. Загорелая Лея старалась изо всех сил. От усердия девочка даже один раз упала! Она внимательно следила за действиями преподавателя и повторяла каждое движение, демонстрируя отличную гибкость. Лея с легкостью делала «колечко», дотягиваясь носками до затылка.

«Сегодня был открытый урок по гимнастике у Мисс грации. Может, правда, лучше на дзюдо?» — с юмором поинтересовалась Оксана у подписчиков.

«Самый грациозный дзюдоист», «На эту девочку можно смотреть бесконечно», «Взгляд кошки, а грация картошки, но умничка, старается так», — писали фолловеры супруги Джигана. Неуклюжесть Леи поклонники ее мамы посчитали очаровательной. К тому же, главное — что девочка с нескрываемым интересом выполняла все упражнения.

Напомним, что Джиган и Оксана Самойлова воспитывают трех дочерей: Ариелу, Лею и Майю. В настоящее время супруга рэпера ждет четвертого ребенка.

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29 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @samoylovaoxana/Instagram
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Оксана Самойлова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • если не хотят фигуру испортить-лучше в художественную, так как ребенок плотный и ширококостный. остальные виды спорта сделают из нее качка.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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