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После скандального интервью Бородиной Водонаева назвала телеведущую «королевой Дубровки»

Недавно Ксения Бородина в красках рассказала, почему перестала общаться с Аленой Водонаевой. Бывшая подруга телеведущей не смогла смолчать на обидные заявления звезды и опубликовала пост в Инстаграме. 
Алена Водонаева, Ксения Бородина
Алена Водонаева и Ксения Бородина

Ксения Бородина и Алена Водонаева стали подругами в начале съемок телепроекта «Дом-2». Однако несколько лет назад между ними пробежала черная кошка, и девушки порвали все связи друг с другом. 

Звезды никогда не афишировали истинных причин своей вражды.

28 ноября Бородина дала откровенное интервью, в котором впервые подробно поведала, почему больше не общается с Водонаевой. Ксения рассказала, что подруга сплетничала о ней за ее же спиной и не ценила оказываемую ей поддержку. 

Алена Водонаева

На следующий день Алена поспешила ответить на заявления экс-подруги. «Мне сказали, что из войска коротконогих снова кто-то ополчился против меня?» — язвительно написала в своем микроблоге женщина. 

Знаменитость призналась, что пока не посмотрела интервью Ксении полностью, но обязательно сделает это и напишет более длинный и подробный пост об их взаимоотношениях.

«Понимаю, конечно, что не ждать мне высокопарных речей и увлекательных диалогов. А вообще говорят, если долго сидеть на бревне и не развиваться, глупеешь и злой становишься», — продолжила полунамеками оскорблять оппонентку Водонаева. 

Также в конце своего заявления Алена назвала экс-подругу «королевой Дубровки», вспомнив о периоде, когда телеведущую подозревали в ношении подделок брендовых вещей. Интересно, ответит ли на подобные оскорбления Бородина?

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29 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru, @alenavodonaeva, @borodylia/Instagram
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Ксения Бородина, Алена Водонаева

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Понеслось........

  • На самом деле, обе противные)))

  • Так Бородиной и не стоит рот опять открывать.Конфликт затих и их не слышно. Но ей неймется.Правильно Водонаева ее приложила.

  • две некрасивые выскочки!!!

  • У Водонаевой всё больше внутренняя сущность на лице отображается.Несчастная,злая,одинокая баба.Ужасно неприятное лицо даже на фото.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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