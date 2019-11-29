После скандального интервью Бородиной Водонаева назвала телеведущую «королевой Дубровки»

Недавно Ксения Бородина в красках рассказала, почему перестала общаться с Аленой Водонаевой. Бывшая подруга телеведущей не смогла смолчать на обидные заявления звезды и опубликовала пост в Инстаграме.

Алена Водонаева и Ксения Бородина

Ксения Бородина и Алена Водонаева стали подругами в начале съемок телепроекта «Дом-2». Однако несколько лет назад между ними пробежала черная кошка, и девушки порвали все связи друг с другом.

Звезды никогда не афишировали истинных причин своей вражды.

28 ноября Бородина дала откровенное интервью, в котором впервые подробно поведала, почему больше не общается с Водонаевой. Ксения рассказала, что подруга сплетничала о ней за ее же спиной и не ценила оказываемую ей поддержку.

На следующий день Алена поспешила ответить на заявления экс-подруги. «Мне сказали, что из войска коротконогих снова кто-то ополчился против меня?» — язвительно написала в своем микроблоге женщина.

Знаменитость призналась, что пока не посмотрела интервью Ксении полностью, но обязательно сделает это и напишет более длинный и подробный пост об их взаимоотношениях.

«Понимаю, конечно, что не ждать мне высокопарных речей и увлекательных диалогов. А вообще говорят, если долго сидеть на бревне и не развиваться, глупеешь и злой становишься», — продолжила полунамеками оскорблять оппонентку Водонаева.

Также в конце своего заявления Алена назвала экс-подругу «королевой Дубровки», вспомнив о периоде, когда телеведущую подозревали в ношении подделок брендовых вещей. Интересно, ответит ли на подобные оскорбления Бородина?