Жить нужно в кайф: Ирина Шейк пританцовывает на улице даже в массивных сапогах

Как правило, папарацци Манхэттена ловят Ирину Шейк сосредоточенной и спокойной. Она улыбается лишь тогда, когда рядом с ней ее маленькая дочь Леа. Но на днях фотографы заметили сиявшую от радости Ирину в гордом одиночестве. Модель пребывала в великолепном настроении.
Для прогулки Шейк выбрала кожаную куртку Moschino, худи, леггинсы и массивные ботфорты. Она дополнила аутфит серьгами-кольцами и неизменными темными очками, которые носит даже в дождливые дни.
Позднее у Ирины в руках заметили детский термос и желтый мяч в форме смайла. Судя по всему, она собиралась провести время с 2-летней Леа за веселой игрой. Девочка, одетая в теплую куртку и брюки с изображениями Микки Мауса, присоединилась к своей знаменитой маме чуть позже.