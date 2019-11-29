Жить нужно в кайф: Ирина Шейк пританцовывает на улице даже в массивных сапогах

Каждая прогулка Ирины Шейк по шумному Нью-Йорку становится событием, но этот случай отличается от предыдущих. Папарацци удалось подловить топ-модель такой довольной и радостной, какой ее уже давно не видели.

Как правило, папарацци Манхэттена ловят Ирину Шейк сосредоточенной и спокойной. Она улыбается лишь тогда, когда рядом с ней ее маленькая дочь Леа. Но на днях фотографы заметили сиявшую от радости Ирину в гордом одиночестве. Модель пребывала в великолепном настроении.

Но больше всего удивило и восхитило поклонников Шейк, что 33-летняя звезда весело пританцовывала, шагая по улице. Интересно, что звучало в ее наушниках?

Для прогулки Шейк выбрала кожаную куртку Moschino, худи, леггинсы и массивные ботфорты. Она дополнила аутфит серьгами-кольцами и неизменными темными очками, которые носит даже в дождливые дни.

1 2 3 ... 10 Ирину Шейк можно часто увидеть на улицах Нью-Йорка

Позднее у Ирины в руках заметили детский термос и желтый мяч в форме смайла. Судя по всему, она собиралась провести время с 2-летней Леа за веселой игрой. Девочка, одетая в теплую куртку и брюки с изображениями Микки Мауса, присоединилась к своей знаменитой маме чуть позже.