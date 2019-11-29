Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Жить нужно в кайф: Ирина Шейк пританцовывает на улице даже в массивных сапогах

Каждая прогулка Ирины Шейк по шумному Нью-Йорку становится событием, но этот случай отличается от предыдущих. Папарацци удалось подловить топ-модель такой довольной и радостной, какой ее уже давно не видели. 
Ирина Шейк

Как правило, папарацци Манхэттена ловят Ирину Шейк сосредоточенной и спокойной. Она улыбается лишь тогда, когда рядом с ней ее маленькая дочь Леа. Но на днях фотографы заметили сиявшую от радости Ирину в гордом одиночестве. Модель пребывала в великолепном настроении. 

Ирина Шейк
Но больше всего удивило и восхитило поклонников Шейк, что 33-летняя звезда весело пританцовывала, шагая по улице. Интересно, что звучало в ее наушниках?

Для прогулки Шейк выбрала кожаную куртку Moschino, худи, леггинсы и массивные ботфорты. Она дополнила аутфит серьгами-кольцами и неизменными темными очками, которые носит даже в дождливые дни. 

Позднее у Ирины в руках заметили детский термос и желтый мяч в форме смайла. Судя по всему, она собиралась провести время с 2-летней Леа за веселой игрой. Девочка, одетая в теплую куртку и брюки с изображениями Микки Мауса, присоединилась к своей знаменитой маме чуть позже. 

Перейти к обсуждению


29 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @irinashayk/Instagram
Теги

Ирина Шейк

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.