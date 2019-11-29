«Бесишь...причем сильно уже»: Нино Нинидзе эмоционально отреагировала на заумный пост Максима Виторгана

Самая обсуждаемая пара российского кино решила публично выяснить свои отношения. 28 ноября Нино Нинидзе призналась, что актер ее «бесит», а Максим всего лишь посмеялся над словами возлюбленной.

Максим Виторган

Максим Виторган уехал на съемки в Выборг, оставив Нино Нинидзе в Москве одну. На днях актер поделился снимком в Инстаграме, на котором позирует в красивом сером костюме и пронзительно смотрит в камеру. Подпись к фото изобиловала звеньями сумасшедшей логической цепочки, начисто лишенной смысла, а завершался пост словами «Кстати, если вы не поняли о чем речь, не расстраивайтесь. Но и радоваться особенно нечему. Мы все умрем. И где же тогда, все-таки, священный грааль?». Ключ к разгадке странного текста таился в самом конце.

Артист оставил под снимком забавный хештег #когдатвоядевушкавыборг, дав понять, что скучает по дому и возлюбленной. Нино отреагировала в комментариях одной из первых, в шутку отругав бойфренда за долгое отсутствие: «Бесишь… Причем сильно уже». Максим поспешил ответить в тон Нинидзе: «Стараюсь. Все в дом!»

1 2 3 ... 10 Максим Виторган «получил» от возлюбленной за вынужденную разлуку

Ироничная «перепалка» влюбленных насмешила пользователей, и они оставили множество лайков. Особенно подписчики Виторгана оценили его сумбурный текст: «И чушь прекрасную несли», «Загнул так загнул», «Вы прекрасно выглядите, несмотря на сумбур в мыслях», «Перечитав третий раз, поняла, что зря пыталась найти в тексте рациональное зерно».