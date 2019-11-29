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«Бесишь...причем сильно уже»: Нино Нинидзе эмоционально отреагировала на заумный пост Максима Виторгана

Самая обсуждаемая пара российского кино решила публично выяснить свои отношения. 28 ноября Нино Нинидзе призналась, что актер ее «бесит», а Максим всего лишь посмеялся над словами возлюбленной. 
Максим Виторган
Максим Виторган

Максим Виторган уехал на съемки в Выборг, оставив Нино Нинидзе в Москве одну. На днях актер поделился снимком в Инстаграме, на котором позирует в красивом сером костюме и пронзительно смотрит в камеру. Подпись к фото изобиловала звеньями сумасшедшей логической цепочки, начисто лишенной смысла, а завершался пост словами «Кстати, если вы не поняли о чем речь, не расстраивайтесь. Но и радоваться особенно нечему. Мы все умрем. И где же тогда, все-таки, священный грааль?». Ключ к разгадке странного текста таился в самом конце. 

Нино Нинидзе, Максим Виторган

Артист оставил под снимком забавный хештег #когдатвоядевушкавыборг, дав понять, что скучает по дому и возлюбленной. Нино отреагировала в комментариях одной из первых, в шутку отругав бойфренда за долгое отсутствие: «Бесишь… Причем сильно уже». Максим поспешил ответить в тон Нинидзе: «Стараюсь. Все в дом!»

Ироничная «перепалка» влюбленных насмешила пользователей, и они оставили множество лайков. Особенно подписчики Виторгана оценили его сумбурный текст: «И чушь прекрасную несли», «Загнул так загнул», «Вы прекрасно выглядите, несмотря на сумбур в мыслях», «Перечитав третий раз, поняла, что зря пыталась найти в тексте рациональное зерно».

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29 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @mvitorgan, @ninosha13/Instagram
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Максим Виторган

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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