«Хищная красота»: Алсу в образе вамп понравилась подписчикам и с короткими волосами

Длинные темные волосы, закрытые платья или брючные костюмы — к такой Алсу привыкли ее преданные поклонники. Каково же было их изумление, когда в середине ноября певица вдруг изменилась. Алсу решительно избавилась от локонов и предстала перед фолловерами с коротким каре. Сказать, что многих изумило бьюти-преображение певицы, — не сказать ничего.
Ее новую стрижку фанаты восприняли настороженно. Алсу не отправилась после этого в салон наращивать волосы. Она продолжила делиться снимками в новом имидже, и один из недавних кадров впечатлил даже самых строгих критиков.
Еще бы, ведь для нового клипа певица превратилась в роковую и опасную леди, словно сошедшую с афиши фильма «Город грехов». Черная перчатка, алая помада, темные смоки — ничего подобного в Инстаграме Алсу мы не видели.
Кажется, пользователи Сети сумели принять перемены, произошедшие во внешности Алсу. Теперь поклонники певицы с нетерпением ждут ее новый клип.