«Хищная красота»: Алсу в образе вамп понравилась подписчикам и с короткими волосами

Недавно Алсу изумила поклонников коротким каре, к которому некоторые подписчики до сих пор не привыкли. Однако после того, как певица примерила нетипичный для себя образ роковой красотки, фолловеры не поскупились на комплименты.

Длинные темные волосы, закрытые платья или брючные костюмы — к такой Алсу привыкли ее преданные поклонники. Каково же было их изумление, когда в середине ноября певица вдруг изменилась. Алсу решительно избавилась от локонов и предстала перед фолловерами с коротким каре. Сказать, что многих изумило бьюти-преображение певицы, — не сказать ничего.

Ее новую стрижку фанаты восприняли настороженно. Алсу не отправилась после этого в салон наращивать волосы. Она продолжила делиться снимками в новом имидже, и один из недавних кадров впечатлил даже самых строгих критиков.

Еще бы, ведь для нового клипа певица превратилась в роковую и опасную леди, словно сошедшую с афиши фильма «Город грехов». Черная перчатка, алая помада, темные смоки — ничего подобного в Инстаграме Алсу мы не видели.

«Такая дерзкая! Очень круто и непривычно!», «Вам идет эта прическа. Вы — красотка!», «В этом образе — хищная восточная красота!», «Алсу здесь женщина-вамп, супер!» — высказали свое восхищение фолловеры певицы.

Кажется, пользователи Сети сумели принять перемены, произошедшие во внешности Алсу. Теперь поклонники певицы с нетерпением ждут ее новый клип.