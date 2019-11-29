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«Хищная красота»: Алсу в образе вамп понравилась подписчикам и с короткими волосами

Недавно Алсу изумила поклонников коротким каре, к которому некоторые подписчики до сих пор не привыкли. Однако после того, как певица примерила нетипичный для себя образ роковой красотки, фолловеры не поскупились на комплименты.
Алсу

Длинные темные волосы, закрытые платья или брючные костюмы — к такой Алсу привыкли ее преданные поклонники. Каково же было их изумление, когда в середине ноября певица вдруг изменилась. Алсу решительно избавилась от локонов и предстала перед фолловерами с коротким каре. Сказать, что многих изумило бьюти-преображение певицы, — не сказать ничего.

Ее новую стрижку фанаты восприняли настороженно. Алсу не отправилась после этого в салон наращивать волосы. Она продолжила делиться снимками в новом имидже, и один из недавних кадров впечатлил даже самых строгих критиков. 

Алсу

Еще бы, ведь для нового клипа певица превратилась в роковую и опасную леди, словно сошедшую с афиши фильма «Город грехов». Черная перчатка, алая помада, темные смоки — ничего подобного в Инстаграме Алсу мы не видели.

«Такая дерзкая! Очень круто и непривычно!», «Вам идет эта прическа. Вы — красотка!», «В этом образе — хищная восточная красота!», «Алсу здесь женщина-вамп,  супер!» — высказали свое восхищение фолловеры певицы.

Кажется, пользователи Сети сумели принять перемены, произошедшие во внешности Алсу. Теперь поклонники певицы с нетерпением ждут ее новый клип.

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29 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @alsou_a_/Instagram
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Алсу

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Ничего особенного.

  • Повторяет за любовницей Яна Ксенией Бурдой ?

  • После истории с Голосом у Алсу остались поклонники?

  • Красивая женщина.

  • Алсу всегда была и будет унылой антисекс. В любом образе. Вроде все при ней, а ..., почему так.

  • Гость

    Повторяет за любовницей Яна Ксенией Бурдой ?

    Ее стиль!

  • И снова здрасьте. Как мы жили без новостей об этой.

  • Лучше бы фото сына показали.Родился пацан и словно нет его.Всё тайнами окутано.

  • Алсу заняться видно не чем, как демонстрировать свою пластику, наряды, да еще все это фотошопить, ничего натурального уже не осталось, а подписчики всем этим восхищаются, а она и рада

  • Да уж, пожалуй неприятно о ней читать и видеть ее, после этой истории с голосами.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





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