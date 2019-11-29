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После развода с Цекало 34-летняя сестра Веры Брежневой выглядит лучше, чем когда-либо

На презентации косметики VERA ее создательницу Веру Брежневу поддержали не только друзья, но и родственники. Мероприятие посетили мама певицы Тамара Витальевна и сестра Виктория. Многие отметили, что экс-супруга Александра Цекало выглядела лучше, чем когда-либо.
Вера Брежнева, Виктория Галушка
Виктория Галушка с сестрами Анастасией и Верой

На днях Вера Брежнева представила общественности свое новое «детище» — собственный бренд косметики VERA. Среди гостей были не только звезды, которые пришли поддержать свою коллегу по цеху. На презентации присутствовали и ближайшие родственники Брежневой — ее мама Тамара Витальевна и младшая сестра Виктория. 

Родственница певицы и раньше довольно редко появлялась на публичных мероприятиях, но после развода с Александром Цекало она и вовсе исчезла с радаров. Брежнева очень переживала за свою сестру и надеялась, что она сможет пережить расставание. Впоследствии Виктория периодически появлялась в Инстаграме Веры или ее дочери Сони Киперман, но настоящий фурор в Сети произвел именно ее недавний выход.

Вера Брежнева, Виктория Галушка
Виктория появилась в коротком ролике из инстаграм-историй официального аккаунта косметики VERA. Она позировала вместе с сестрой Верой и мамой Тамарой Витальевной. На ней были черные брюки и рубашка в тон.

34-летняя Галушка ослепительно улыбалась фотографам и выглядела вполне довольной жизнью. Так держать!

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29 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Persona Stars, @monika_rag, @sonyaxkiperman, @verabeauty.official, @ververa/Instagram
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Виктория Галушка

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Очень красивая мама у Веры!Стройная, ухоженная, не перетянутая от пластики и уколов, просто красивая женщина!😍

  • Она счастлива, потому что наконец осознала, что является привлекательной женщиной, и вокруг полно симпатичных, достойных мужчин. А толстые коротышки пусть целуют силикон))

  • Очень похожи сестры. Вика - это Вера без фильтров и фотошопа))

  • Они очень приятные.

  • 34.. мне всегда казалось, что ей где-то 40+, дело же не во внешности, повадки, манеры, позы.. будто не молодая женщина, почти девушка, а эта из Малиновки, которая все своего мужа ждала, мать Яринки

  • Рада за Вику. Она и вправду расцвела и похорошела.Уже побывала замужем, двое деток, живи в свое удовольствие и радуйся жизни

  • Для 34 лет нормально выглядит, ничего такого прям чтобы "вау".

  • После развода женщины, как правило, расцветают. Включается «рекламный» режим)

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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