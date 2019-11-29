После развода с Цекало 34-летняя сестра Веры Брежневой выглядит лучше, чем когда-либо

На днях Вера Брежнева представила общественности свое новое «детище» — собственный бренд косметики VERA. Среди гостей были не только звезды, которые пришли поддержать свою коллегу по цеху. На презентации присутствовали и ближайшие родственники Брежневой — ее мама Тамара Витальевна и младшая сестра Виктория.
Родственница певицы и раньше довольно редко появлялась на публичных мероприятиях, но после развода с Александром Цекало она и вовсе исчезла с радаров. Брежнева очень переживала за свою сестру и надеялась, что она сможет пережить расставание. Впоследствии Виктория периодически появлялась в Инстаграме Веры или ее дочери Сони Киперман, но настоящий фурор в Сети произвел именно ее недавний выход.
34-летняя Галушка ослепительно улыбалась фотографам и выглядела вполне довольной жизнью. Так держать!