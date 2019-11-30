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Надежда Мейхер-Грановская выложила честное фото без грамма мейкапа

37-летняя Надежда с гордостью выставила фото, на котором позирует абсолютно ненакрашенная, и собрала огромное количество комплиментов от преданных подписчиков.
Надежда Мейхер-Грановская
Надежда Мейхер-Грановская

Надежда Мейхер-Грановская не стесняется делиться с подписчиками честными фотографиями. 29 ноября звезда выложила кадр из самолета, а в подписи намекнула, что отправляется в рабочую поездку. Для селфи Надежда позировала совсем без макияжа, что приятно удивило ее поклонников.

Надежда Мейхер-Грановская
Надежда Мейхер-Грановская

«Красавица», «Восхищаюсь вашей роскошью и шармом», «Очень красивая женщина», «Мне очень нравится, что вы не боитесь показывать себя без макияжа. Это здорово! Естественно! Красиво! Вы очень красивая и женственная!» — написали фолловеры певицы.

Надежда Мейхер-Грановская
Надежда Мейхер-Грановская

Подписчики выразили Надежде благодарность и за ее новую роль в драматическом сериале. Поклонники отметили, что Мейхер-Грановская прекрасно вжилась в роль, а многие даже признались в том, что включили сериал исключительно ради того, чтобы увидеть, как играет экс-солистка «ВИА Гры», и остались невероятно довольны работой Надежды.

  • Надежда Мейхер-Грановская
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    Надежда Мейхер-Грановская не стесняется показываться подписчикам ненакрашенной
    Смотреть галерею

Поздравляем певицу и актрису с удавшейся ролью и призываем продолжать радовать натуральной красотой!

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30 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @nadyameiher/Instagram
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Надежда Мейхер-Грановская

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Мне нравится Надежда, но вся Виагра выглядит старше своего возраста.

  • Нос у нее не очень. Но из группы она более менее нормальная и адекватная.

  • Гость

    Нос у нее не очень. Но из группы она более менее нормальная и адекватная.

    Зато свой. И даже с таким носом она стала самой эффектной в группы и надолго вошла в ряды красоток шоубиза.

  • Из магнетической красотки превратилась в носатую, махровую Сару. Про Россию гадости говорила не хочу что бы про нее в нашей стране писали. понимаю что сотрут но не могу молчать.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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