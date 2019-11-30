Надежда Мейхер-Грановская выложила честное фото без грамма мейкапа

37-летняя Надежда с гордостью выставила фото, на котором позирует абсолютно ненакрашенная, и собрала огромное количество комплиментов от преданных подписчиков.

Надежда Мейхер-Грановская

Надежда Мейхер-Грановская не стесняется делиться с подписчиками честными фотографиями. 29 ноября звезда выложила кадр из самолета, а в подписи намекнула, что отправляется в рабочую поездку. Для селфи Надежда позировала совсем без макияжа, что приятно удивило ее поклонников.

Надежда Мейхер-Грановская

«Красавица», «Восхищаюсь вашей роскошью и шармом», «Очень красивая женщина», «Мне очень нравится, что вы не боитесь показывать себя без макияжа. Это здорово! Естественно! Красиво! Вы очень красивая и женственная!» — написали фолловеры певицы.

Надежда Мейхер-Грановская

Подписчики выразили Надежде благодарность и за ее новую роль в драматическом сериале. Поклонники отметили, что Мейхер-Грановская прекрасно вжилась в роль, а многие даже признались в том, что включили сериал исключительно ради того, чтобы увидеть, как играет экс-солистка «ВИА Гры», и остались невероятно довольны работой Надежды.



Поздравляем певицу и актрису с удавшейся ролью и призываем продолжать радовать натуральной красотой!