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«Сидим, как дед и бабка»: Тарасовы устроили кастинг нянь для годовалой Миланы

Дмитрий и Анастасия Тарасовы готовятся во второй раз стать родителями. У них сейчас много приятных забот, поэтому они принялись искать няню для малышки Миланы. И подошли к этому занятию крайне ответственно.
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова

После того, как Анастасия Тарасова сообщила о том, что ее госпитализировали сразу после возвращения из Абу-Даби, многие поклонники переживали за ее здоровье. Вскоре супруга футболиста вернулась домой и отчиталась: с ней все в порядке. Правда, врачи порекомендовали не поднимать тяжести.

Анастасия Тарасова, Дмитрий Тарасов

Возможно, именно с состоянием здоровья Анастасии связано решение Тарасовых найти няню для Миланы. Раньше 25-летняя звезда справлялась с малышкой самостоятельно, но появление второго ребенка наверняка добавит в ее жизнь хлопот. 29 ноября Тарасовы в семейном телеграм-канале рассказали, что уже ищут помощницу, которая будет присматривать за годовалой девочкой: 

«Мы сидим, как дед и бабка, на кресле-качалке. У нас сегодня кастинг нянь. Тяжело найти человека, который подойдет нашей семье. Человек должен соответствовать режиму и устоям нашей семьи».

Правда, они так и не озвучили, что из себя представляют те самые загадочные параметры, которым должна соответствовать Мэри Поппинс.

Наверняка Тарасовы вскоре познакомят своих фолловеров с новоиспеченной няней, которой удалось пройти собеседование.

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29 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • На няню у этих безработных деньги есть, а на алименты нормальные, дак тут же банкроты, хоть бы не позорились перед судом и так все с ними понятно

  • Устои вашей семьи? Это какие интересно? Думать только о своей шкуре, обделять старшего ребенка, лещей получать, женщина в семье права слова не имеет, позорится своей глупостью на всю страну? Такие устои?

  • Устои вашей семьи? Это какие интересно? Думать только о своей шкуре, обделять старшего ребенка, лещей получать, женщина в семье права слова не имеет, позорится своей глупостью на всю страну? Такие устои?

  • Сейчас конечно насте выгодно, чтобы алименты были минимальными для старшей, и 400 тыс были суммой нехилой, но с 15 тоже перебор. Да и при следующей жене с каждой предыдущей будет поступать также. С учетом того, что человек женат 3 раз в 30 лет...все с ним понятно)))

  • Обделяли старшую?)))))) я валяюсь, голодала прям. Вот с рождения терпела лишения, нужду, ходила в обносках, недоедала

  • То, что я говорила в прошлой статье о кастинге. Вот вам новая статья. Слушайте о чем будет следующая статья, я только что смотрела инстаграм Димы. Он в сторис устроил опрос как ему добраться домой. Выбрали метро. Он ехал домой еа метро. С племянницей вроде. Сейчас они скажут: у нас нет денег на Ангелину. Как все предсказуемо!!!🙈

  • Безработные Дима и Настя целыми днями бьющие баклуши дома ищут няню своей милке? Да, им это необходимо, потому что когда целый день трёшь комменты в интернете доча может и вытворить чего. Надеюсь Жорин обдерет их по полной

  • Неее, у них работа не только тереть комменты. Насте надо бесконечно всех бросать в блок и ещё параллельно писать посты о том, что «жена это моё все» на странице у мужа😂Дима бесконечно снимает бегающую в памперсе дочку, ему нужно выложить 100 сторис об этом. Ему ж надоела Оля с инстаграмом, вот теперь он сам ее переплюнул. Только у Оли хоть инстересные сторис, разные люди, встречи, наряды, причёски, отели, поездки, а у этих дочь в памперсе и собака😂

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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