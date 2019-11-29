«Сидим, как дед и бабка»: Тарасовы устроили кастинг нянь для годовалой Миланы

Дмитрий и Анастасия Тарасовы готовятся во второй раз стать родителями. У них сейчас много приятных забот, поэтому они принялись искать няню для малышки Миланы. И подошли к этому занятию крайне ответственно.

После того, как Анастасия Тарасова сообщила о том, что ее госпитализировали сразу после возвращения из Абу-Даби, многие поклонники переживали за ее здоровье. Вскоре супруга футболиста вернулась домой и отчиталась: с ней все в порядке. Правда, врачи порекомендовали не поднимать тяжести.

Возможно, именно с состоянием здоровья Анастасии связано решение Тарасовых найти няню для Миланы. Раньше 25-летняя звезда справлялась с малышкой самостоятельно, но появление второго ребенка наверняка добавит в ее жизнь хлопот. 29 ноября Тарасовы в семейном телеграм-канале рассказали, что уже ищут помощницу, которая будет присматривать за годовалой девочкой:

«Мы сидим, как дед и бабка, на кресле-качалке. У нас сегодня кастинг нянь. Тяжело найти человека, который подойдет нашей семье. Человек должен соответствовать режиму и устоям нашей семьи».

Правда, они так и не озвучили, что из себя представляют те самые загадочные параметры, которым должна соответствовать Мэри Поппинс.

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Наверняка Тарасовы вскоре познакомят своих фолловеров с новоиспеченной няней, которой удалось пройти собеседование.