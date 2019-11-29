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«Шарм, аристократизм и простота»: поклонники очарованы естественной красотой 46-летней Юлии Высоцкой

В своем Инстаграме Юлия Высоцкая часто делится снимками, на которых запечатлена практически без макияжа. Да и следов ретуши на ее фотографиях не найти. Поэтому поклонников не мог не восхитить новый снимок актрисы, на котором она заворожила всех красотой и обаянием.
Юлия Высоцкая

В настоящее время Юлия Высоцкая находится в Германии. Однако она отнюдь не проводит там отпуск. Актриса отправилась на гастроли в рамках проекта «Русские сезоны» со спектаклями «Дядя Ваня» и «Вишневый сад» в постановке Андрея Кончаловского. 46-летняя звезда с удовольствием делится с поклонниками впечатлениями и публикует красочные снимки из поездки. 

29 ноября Юлия разместила новый пост в Инстаграме. В нем она прощалась с Дюссельдорфом. Следующий пункт назначения — курортный город Баден-Баден. 

Юлия Высоцкая

На снимке Юлия была запечатлена в ресторане отеля Capella Breidenbacher Hof Dusseldorf. Она смотрела в камеру, приподняв подбородок, и улыбалась. Поклонников восхитила естественность актрисы. Ее поза не была искусственной, Высоцкую сфотографировали будто в момент движения. Возможно, поэтому многим так понравился этот удачный кадр. 

«Шарм, аристократизм и простота. Прекрасна, как всегда», «Такая естественная, красивая, наша Юлечка», — писали фолловеры.

Напомним, у Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского подрастают двое детей: дочь Мария и сын Петр. 16-летний юноша недавно поразил всех статью на премьере фильма «Грех». На днях Андрей впервые заговорил о дочери, которая уже несколько лет находится в коме из-за последствий ДТП.

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29 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @juliavysotskayaofficial/Instagram
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Юлия Высоцкая

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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