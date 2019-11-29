«Шарм, аристократизм и простота»: поклонники очарованы естественной красотой 46-летней Юлии Высоцкой

В своем Инстаграме Юлия Высоцкая часто делится снимками, на которых запечатлена практически без макияжа. Да и следов ретуши на ее фотографиях не найти. Поэтому поклонников не мог не восхитить новый снимок актрисы, на котором она заворожила всех красотой и обаянием.

В настоящее время Юлия Высоцкая находится в Германии. Однако она отнюдь не проводит там отпуск. Актриса отправилась на гастроли в рамках проекта «Русские сезоны» со спектаклями «Дядя Ваня» и «Вишневый сад» в постановке Андрея Кончаловского. 46-летняя звезда с удовольствием делится с поклонниками впечатлениями и публикует красочные снимки из поездки.

29 ноября Юлия разместила новый пост в Инстаграме. В нем она прощалась с Дюссельдорфом. Следующий пункт назначения — курортный город Баден-Баден.

На снимке Юлия была запечатлена в ресторане отеля Capella Breidenbacher Hof Dusseldorf. Она смотрела в камеру, приподняв подбородок, и улыбалась. Поклонников восхитила естественность актрисы. Ее поза не была искусственной, Высоцкую сфотографировали будто в момент движения. Возможно, поэтому многим так понравился этот удачный кадр.

«Шарм, аристократизм и простота. Прекрасна, как всегда», «Такая естественная, красивая, наша Юлечка», — писали фолловеры.

1 2 3 ... 10 В 46 лет Юлия Высоцкая великолепно выглядит

Напомним, у Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского подрастают двое детей: дочь Мария и сын Петр. 16-летний юноша недавно поразил всех статью на премьере фильма «Грех». На днях Андрей впервые заговорил о дочери, которая уже несколько лет находится в коме из-за последствий ДТП.