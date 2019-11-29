Анна Плетнева отдала свою внешность и голос для создания корейской секс-куклы

Анна Плетнева — барышня, безусловно, сексуальная. Неудивительно, что компания по производству кукол для любви обратила внимание на российскую певицу и захотела использовать ее образ для кастомизации эксклюзивной партии продукции.

История очень любопытная. Несколько месяцев назад к представителям Анны Плетневой обратилась компания из Южной Кореи, которая занимается производством и продажей робототехники и человекообразных силиконовых кукол. После долгих переговоров солистка «Винтажа» дала свое добро на то, чтобы стать прототипом «Барби для взрослых».



«Первая реакция была сказать: ''Нет!'' Но потом вспомнила слова великой Мэрилин Монро: ''Секс-символ — это всего лишь вещь, а я ненавижу быть вещью. Но если уж быть символом, то лучше символом секса, чем чего-либо еще''. Точнее не скажешь!» — поделилась с Woman.ru Анна.

Каждая кукла будет создана вручную высокопрофессиональной командой конструкторов, дизайнеров и художников, и даже будет говорить!



По условиям контракта, Плетнева должна была сама принять участие в съемке рекламного ролика. А уже на площадке Анна подумала, почему бы не совместить приятное с полезным и не соединить видеоряд с трэком «Буду» из нового альбома Cinematic?

1 2 3 ... 8 Анна Плетнева родилась в Москве 21 августа 1977 года

Результат настолько понравился заказчикам, что было решено записать песню на корейском языке и использовать ее как саундтрек всей рекламной кампании.