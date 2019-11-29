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Анна Плетнева отдала свою внешность и голос для создания корейской секс-куклы

Анна Плетнева — барышня, безусловно, сексуальная. Неудивительно, что компания по производству кукол для любви обратила внимание на российскую певицу и захотела использовать ее образ для кастомизации эксклюзивной партии продукции.

История очень любопытная. Несколько месяцев назад к представителям Анны Плетневой обратилась компания из Южной Кореи, которая занимается производством и продажей робототехники и человекообразных силиконовых кукол. После долгих переговоров солистка «Винтажа» дала свое добро на то, чтобы стать прототипом «Барби для взрослых».

«Первая реакция была сказать: ''Нет!'' Но потом вспомнила слова великой Мэрилин Монро: ''Секс-символ — это всего лишь вещь, а я ненавижу быть вещью. Но если уж быть символом, то лучше символом секса, чем чего-либо еще''. Точнее не скажешь!» — поделилась с Woman.ru Анна.

Каждая кукла будет создана вручную высокопрофессиональной командой конструкторов, дизайнеров и художников, и даже будет говорить!

По условиям контракта, Плетнева должна была сама принять участие в съемке рекламного ролика. А уже на площадке Анна подумала, почему бы не совместить приятное с полезным и не соединить видеоряд с трэком «Буду» из нового альбома Cinematic? 

Результат настолько понравился заказчикам, что было решено записать песню на корейском языке и использовать ее как саундтрек всей рекламной кампании.

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29 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @dusya_star/Instagram
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Анна Плетнева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Стыд и срам.

  • Что с ней стало. Раньше вроди нормальные песни пела и понисло девку. Хотя, она всегда была с какой-то чертовщинкой. Плохая девочка)

  • А может, она даже лучше,чем ее все выходки. Денюшку срубит и придет домой чаек пить. Ведь покупают таких кукол извращенцы, смотрят такие клипы тоже люди с какими-то склонностями, она только денюшку собирает.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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