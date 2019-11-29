Анна Плетнева отдала свою внешность и голос для создания корейской секс-куклы

История очень любопытная. Несколько месяцев назад к представителям Анны Плетневой обратилась компания из Южной Кореи, которая занимается производством и продажей робототехники и человекообразных силиконовых кукол. После долгих переговоров солистка «Винтажа» дала свое добро на то, чтобы стать прототипом «Барби для взрослых».
Каждая кукла будет создана вручную высокопрофессиональной командой конструкторов, дизайнеров и художников, и даже будет говорить!
По условиям контракта, Плетнева должна была сама принять участие в съемке рекламного ролика. А уже на площадке Анна подумала, почему бы не совместить приятное с полезным и не соединить видеоряд с трэком «Буду» из нового альбома Cinematic?
Результат настолько понравился заказчикам, что было решено записать песню на корейском языке и использовать ее как саундтрек всей рекламной кампании.