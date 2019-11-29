Софья Эрнст ответила хейтерам, которые просят ее перестать сниматься в кино и играть в театре

Жена Константина Эрнста публично ответила недоброжелателям, которые постоянно требовали от нее прекратить актерскую карьеру. И сделала это очень элегантно, как и подобает девушке из высшего общества.

31-летняя Софья Эрнст не просто жена генерального директора Первого канала и мама двоих детей, но еще и актриса. Широкую известность она получила после выхода сериала «Содержанки».

Однако многие уверены, что роли в кино, сериалах и на театральных сценах Эрнст получает не из-за своего таланта, а благодаря протекции могущественного мужа. Более того, недоброжелатели постоянно пишут Софье некрасивые комментарии с просьбами немедленно прекратить сниматься.

Девушке это надоело и она решила раз и навсегда расставить все точки над i. Эрнст опубликовала в Инстаграме большой (и очень интеллигентный) пост на этот счет.

«У меня созрел ответ людям, которые мне пишут ''не играйте, пожалуйста, в кино и театре, вы бездарны'' ну или что-то в таком духе. Я серьезно задумалась над вашими запросами, и мой ответ: ''Простите, но я все же продолжу заниматься любимым делом''. Я буду это делать не ''всем врагам на зло'', а потому что по-настоящему люблю. В минуты сомнений спрашиваю себя, что бы я посоветовала своему ребенку (в своих детей мы почему-то верим больше, чем в себя). И, да, мой совет был бы таким: ''Иди к мечте, никого не слушай''. Как бы это не было банально, но ''дорогу осилит идущий''. Так что… ино еще побредем», — написала Софья.

1 2 3 ... 10 Софья Эрнст родилась 12 апреля 1988 года в Ленинграде

Напомним, на этой неделе заговорили о том, что Софья и Константин Эрнсты снова станут родителями. Прибавление в семействе случится уже в следующем году.

58-летний Константин уже является отцом двух дочерей, Эрики и Киры, в браке с Софьей, и взрослой Александры от театрального критика Анны Силюнас.