Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Софья Эрнст ответила хейтерам, которые просят ее перестать сниматься в кино и играть в театре

Жена Константина Эрнста публично ответила недоброжелателям, которые постоянно требовали от нее прекратить актерскую карьеру. И сделала это очень элегантно, как и подобает девушке из высшего общества.

31-летняя Софья Эрнст не просто жена генерального директора Первого канала и мама двоих детей, но еще и актриса. Широкую известность она получила после выхода сериала «Содержанки».

Однако многие уверены, что роли в кино, сериалах и на театральных сценах Эрнст получает не из-за своего таланта, а благодаря протекции могущественного мужа. Более того, недоброжелатели постоянно пишут Софье некрасивые комментарии с просьбами немедленно прекратить сниматься. 

Девушке это надоело и она решила раз и навсегда расставить все точки над i. Эрнст опубликовала в Инстаграме большой (и очень интеллигентный) пост на этот счет. 

«У меня созрел ответ людям, которые мне пишут ''не играйте, пожалуйста, в кино и театре, вы бездарны'' ну или что-то в таком духе. Я серьезно задумалась над вашими запросами, и мой ответ: ''Простите, но я все же продолжу заниматься любимым делом''. Я буду это делать не ''всем врагам на зло'', а потому что по-настоящему люблю. В минуты сомнений спрашиваю себя, что бы я посоветовала своему ребенку (в своих детей мы почему-то верим больше, чем в себя). И, да, мой совет был бы таким: ''Иди к мечте, никого не слушай''. Как бы это не было банально, но ''дорогу осилит идущий''. Так что… ино еще побредем», — написала Софья.

Напомним, на этой неделе заговорили о том, что Софья и Константин Эрнсты снова станут родителями. Прибавление в семействе случится уже в следующем году.

58-летний Константин уже является отцом двух дочерей, Эрики и Киры, в браке с Софьей, и взрослой Александры от театрального критика Анны Силюнас. 

Перейти к обсуждению


29 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @sofyapavlovna/Instagram
Теги

Софья Заика

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.